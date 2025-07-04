脫口嗆黃國昌「每句話垃圾到極點」主播道歉了！《鏡新聞》聲明曝光

記者劉宛欣／綜合報導

台北市前副市長彭振聲妻子墜樓身亡，民眾黨集結力挺，被民進黨台北市議員簡舒培批評，當初把錯推到彭身上的也是民眾黨，現在還敢啃「人血饅頭」，民眾黨主席黃國昌反擊時，脫口「不配稱之為人的傢伙說的話，已經垃圾到極點」。《鏡新聞》主播王顯瑜在播報此則新聞時，直接脫口「也覺得黃國昌記者會說的話都垃圾到極點」引發爭議，對此，《鏡新聞》也在4日給出聲明。

▲王顯瑜的發言引發爭議。（圖／翻攝自王顯瑜臉書）

黃國昌日前在記者會上情緒激昂批評「那種不配稱之為人的傢伙說的話，已經垃圾到極點，我沒必要再轉述評論」，王顯瑜在播報此則新聞時，直接評論道「我每次看黃國昌的記者會，也覺得他講的每一句話都垃圾到極點，在浪費所有人的時間」，使得該節新聞播出以後，片段被截取下來轉傳至各大社群，引發兩派論戰。

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▲王顯瑜播報新聞時，針對黃國昌發言做出評論。（圖／翻攝自YT）

對此，《鏡新聞》4日正式發出聲明，聲明中先是表示「民意代表接受媒體監督本為民主社會常態，鏡新聞本於職責，對公共事務進行監督，天經地義」，接著針對王顯瑜的發言則說明：「惟本次主播播報夾帶個人評論，踰越客觀、中立原則，本公司已先予以告誡，並進行內部調查。」最後承諾未來會持續精進專業精神、關注公告議題、監督時政。

王顯瑜個人也透過臉書致歉，直言「昨（3日）晚播報新聞時，我在看到某位政治人物的發言之後，做出了主觀的評論。」證實自己遭公司嚴正告誡，並表示「我為我的行為道歉，並積極配合及面對後續調查。謝謝觀眾朋友對《鏡新聞》、以及對我的監督與指教」。



以下為《鏡新聞》聲明：

鏡新聞114年7月3日1800晚間新聞主播王顯瑜播報過程引發客觀性問題，本公司說明如下：

一、民意代表接受媒體監督本為民主社會常態，鏡新聞本於職責，對公共事務進行監督，天經地義。惟本次主播播報夾帶個人評論，踰越客觀、中立原則，本公司已先予以告誡，並進行內部調查。



二、鏡新聞將持續精進同仁專業精神，關注公共議題，致力監督時政，並提供最優質的新聞內容。