實境爆紅！日29歲社長急性心臟衰竭驟逝　哥悲痛證實

記者張筱涵／綜合報導

曾因參與日本YouTube實境節目《令和之虎》而受到矚目的年輕企業家、Azur株式會社董事長青笹寬史，驚傳已於6月25日因急性心臟衰竭辭世，得年29歲。消息由其哥哥青笹雅史於7月3日透過青笹的官方 X（前推特）帳號對外證實，並表示告別式已以家族葬形式低調舉行。

▲青笹寛史離世，得年29歲。（圖／翻攝自X／aotech6）



青笹雅史在公告中寫道：「敝公司前董事長兼總經理青笹寬史，6月25日因急性心臟衰竭過世，得年29歲。」他強調公司將繼承弟弟的意志，繼續經營與發展，並補充：「部分青笹寬史的影片和內容仍會保留，我們希望大家能持續支持他。」

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青笹寬史畢業於島根大學醫學院，在學期間便開始從事影片剪輯，自由接案經驗豐富。2020年創立了Azur株式會社，並未選擇從醫，而是持續深耕於影音與創業領域。他也曾開辦「影片剪輯 CAMP」，全國推展影像教育，並在醫師與企業家身份間自由轉換，展現極高多元性。

因參與實境節目《令和之虎》成為話題人物的青笹，也曾多次出現在 YouTuber「Hikaru」的影片中，與各界創作者保持交流。節目中共同出演的整形外科醫師「龍‧細井」得知死訊後亦發文悼念：「朋友，真的謝謝你。下次再一起激烈對決吧。R.I.P.」