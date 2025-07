Volvo新總裁帥到爆紅「暴風漲粉」！　林裕凱IG低調發聲

記者王靖淳/綜合報導

台灣Volvo國際富豪汽車昨(1)日宣布人事異動,原任總裁陳立哲已在6月30日正式榮退,接棒位置由林裕凱出任台灣Volvo的代理總裁,照片曝光後瞬間爆紅,立刻掀起關注。為此,他本人在社群低調發聲了!

▲Volvo新任代理總裁林裕凱照片在網路上爆紅。(圖/翻攝自Volvo)

面對突然在網路上爆紅且掀起網友的關注,林裕凱在IG發文,並用英文寫下:「No Sharing And No discussion, Thank you for your cooperation(不分享,不討論,感謝你的合作。)」

事實上,Volvo新任代理總裁林裕凱才剛上任,就立刻成為網路上的熱搜話題,「Volvo林裕凱」瞬間成為熱門搜尋關鍵字。由於林裕凱外型帥氣,立刻引發不少人好奇,網友紛紛開始搜尋他的微博和IG帳號。短短時間內,他的粉絲人數就突破萬人,人氣直追不少網紅,掀起一股討論熱潮,甚至有人驚呼他的長相神似演員温昇豪。

林裕凱自2021年就加入Volvo大中華區銷售公司,期間歷練豐富,先後擔任過客戶關係管理資深經理以及數據分析總監等職位。值得一提的是,林裕凱在加入Volvo之前,曾於多家跨國企業擔任市場分析及業務拓展等相關要職。目前其社群平台帳號都處於「無內容」或「不公開」的狀態,讓外界對這位新任總裁的私下生活更加充滿想像空間。