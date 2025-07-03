羅志祥罕見曝光「酒後怪癖」！　全招了：真的忍不住

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）今（3日）與綜藝大哥胡瓜連袂出席高粱酒代言活動，現場還競標名酒，小豬在胡瓜「助攻」下成功以十萬元標下，所得則將捐出做公益。談到酒量，小豬說自己酒量沒有好不好，要看狀況，還比出1根手指頭，代表可以一直喝。

▲▼羅志祥在胡瓜助攻下以10萬元標下名酒。（圖／記者周宸亘攝）

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他也表示，自己從來沒喝到斷片過，對於有人可以喝到失憶一直覺得不可思議，不過自己喝多的情況下，動作會變比較大，甚至還會咬人，小豬笑說，，有一次大力拍了經紀人的背要跟她說話，經紀人當場傻眼：「你拍太大力了吧！」至於為何會想咬人？他說，喝酒就會忍不住想要出力，因此有時候會想咬人。

還有一次，小豬和朋友從下午三點喝到凌晨，雖然神智非常清醒，但還是變成人體噴泉，邊走邊噴射式狂吐。也因為很難醉倒，羅志祥透露，自己麻醉發生作用的時間，都會比別人還要久，常常跟醫生聊天聊到深入話題了，麻醉都還沒起作用，相當搞笑。不過他因最近在吃中藥減肥，自曝新陳代謝變快，酒量變得更差，很容易就暈了。

▲▼羅志祥透露自己從沒喝到斷片過。（圖／記者周宸亘攝）

此外，近日傳出大S墓園即將完工，小豬被問到此事，表示若真的都全部弄好，會找時間過去拜訪，也透露有傳訊息給小S打氣，「還是很希望她可以回到螢光幕前。」

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