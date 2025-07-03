牧森裸身露肌狂奔、荷爾蒙噴發對峙！　角頭導演打造熱血青春《進行曲》

記者蕭采薇／台北報導

改編自真實故事，電影《進行曲》將於8月29日上映，為觀眾帶來一場熱血沸騰的青春樂章。姜瑞智這回將角頭黑社會的兄弟情誼，轉戰到青春熱血的同窗好友，再度拍出完全不一樣的男性魅力。首波預告中，更有養眼的全體隊員裸身露出壯肌跑步、荷爾蒙噴發的吵架衝突、緊張對峙等段落，令人期待。

▲《進行曲》余杰恩、劉育仁、牧森，為戲鍛鍊出好身材。（圖／未來進行曲提供）



這部由億萬團隊打造的電影，集結了《角頭－大橋頭》導演姜瑞智、《痞子英雄首部曲》編劇陳慧如，以及《聽見歌再唱》監製陳鴻元等業界翹楚。劇情描述一群不被看好的高中樂旗隊員，如何克服重重困難，為台灣創造輝煌歷史。

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▲電影《進行曲》榮登台北電影節秒殺閉幕片，千人歡呼。（圖／未來進行曲提供）

電影卡司陣容堅強，新生代演員牧森、劉育仁、余杰恩擔綱主演，實力派演員李李仁、馬志翔、黃迪揚及黃薇渟則傾情加盟。其中，馬志翔與陳鴻元繼《聽見歌再唱》後再度合作，備受期待。 《進行曲》更獲得2025年台北電影節閉幕片的殊榮，映後反應熱烈，觀眾讚譽演員表現亮眼，劇情扣人心弦，預告片中更釋出大型表演場面及演員精壯身材，讓影迷期待不已。

▲《角頭》導演姜瑞智轉戰青春成長物語，打造出熱血沸騰的《進行曲》。（圖／未來進行曲提供）

電影聚焦於兩位性格迥異的男孩江浩與劉智川，他們追逐音樂夢想，卻也面臨樂器老舊、外校霸凌、師長及家長的反對等種種挑戰。 他們甚至為了籌措經費，另闢蹊徑，在喪禮上吹奏「西索米」賺取零用錢。

▲《進行曲》改編自真實故事，以建中旗樂隊為背景，牧森飾演個性壓抑擁有音樂夢的江浩。（圖／未來進行曲提供）

這群叛逆男孩將如何克服家庭、學業及同儕壓力，最終團結一心，創造奇蹟？李李仁在片中飾演嚴父，與牧森的精采對手戲也令人期待。其他演員亦展現不同於以往的螢幕形象，陪伴學生們共同成長，《進行曲》將於今年8月29日正式上映。