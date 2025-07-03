曾以《天馬茶房》入圍金馬！導演葉金勝離世　葉天倫淚別父親：菩薩來接您了

記者蕭采薇／台北報導

台灣資深導演葉金勝離世，他是《雞排英雄》導演葉天倫的父親，早年拍攝廣告起家，有著導演、編劇、製片等身份，執導作品涵蓋電影、電視、廣告。葉金勝擅長以鄉土文學作為影視拍攝題材，也曾以《天馬茶房》獲得金馬獎最佳原著劇本之提名肯定。

▲導演葉天勝（中）離世。（圖／翻攝自葉天倫臉書）



葉金勝作品無數，包括電視劇《在河左岸》、《紫色大稻埕》，以及電影《在室女》、《一八九五》、《莎喲娜啦．再見》等。。他執導風格樸實真摯，擅長刻畫小人物的喜怒哀樂，作品充滿濃濃的台灣味，深受觀眾喜愛。

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值得一提的是，葉金勝導演與同為導演的兒子葉天倫，父子情深，更在電影路上互相扶持。葉天倫導演近年來以《雞排英雄》、《大稻埕》等作品廣為人知，其作品中也能看到父親葉金勝導演的影子。

父子倆曾攜手合作，共同為台灣電影努力。葉天倫導演曾多次公開感謝父親的指導與支持，並表示父親是他電影路上的啟蒙者與榜樣。兩人共同的電影夢，如今隨著葉金勝導演的離世，更顯珍貴。

▲葉金勝兒子是台灣知名導演葉天倫。（圖／記者林敬旻攝）

兒子葉天倫3日在臉書公開父親死訊，哀傷表示：「飛碟雲來的那天，我知道佛菩薩來接引您了。拍下這張照片整整24小時後，您離苦得樂，走上人生下一段旅程。爸，莎喲娜啦，再見。」

今年五月，葉天倫在慶祝50歲生日時，也曾寫下：「今天是我五十歲生日，在這想請大家將祝福轉給我的父親。爸爸幾天前動了心臟手術，順利過了第一關，非常非常感謝醫療團隊。接下來在加護病房，他要有長足的體力和毅力面對人生考驗。懇請各位替我爸集氣，你們的祝福就是我最棒的生日禮物。」