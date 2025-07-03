林萱瑜登記婚1年「婚禮孕事」暫擱置！　夫妻拚事業原因曝

▲林萱瑜透中午買咖啡。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

林萱瑜與Junior（韓宜邦）去年6月完成結婚登記，正式升格為夫妻，外傳原本計畫辦婚禮、備孕，但是林萱瑜戲約不斷，連軋2部八點檔，目前以大局為重，婚事暫擱置，先賺錢保本再說。

日前讀者目擊林萱瑜正中午從三立電視台後門出現，直接跨越馬路到對面咖啡店買飲料，等待同時，她一邊張望門外動靜，一邊看商品陳列，似乎在等人會合。近期她十分忙碌，除了在三立八點檔《願望》大談五角戀，日前又同時出席備檔戲《百味人生》開鏡，34歲的她正要準備邁入高齡產婦之列，Junior眼看也已44歲，小倆口卻忙得不可開交。

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▲林萱瑜日前被目擊從三立後門橫越馬路買咖啡。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

近來她連續接拍兩部八點檔，工作滿檔，人生大事也只能暫時擱置。被問到是否有機會凍卵保本？她坦言：「我們其實都沒有討論過要不要先凍卵，比較希望順其自然。不過比起來，Ju哥更注重我對身體的照顧，像我有椎間盤突出的問題，他會擔心我未來懷孕會有負擔，所以我們現在就是一起調養身體，先把基礎打好。」林萱瑜兩年前曾動過甲狀腺腫瘤切除手術，幸好是良性，目前也恢復良好。

▲林萱瑜邊等咖啡邊探頭看門外。（圖／讀者提供／鏡週刊提供）

日前她出席粉絲見面會時，被問到婚禮計畫，林萱瑜曾表示「我是為了媽媽舉辦的」，不過可能要等到明年初，也透露婚禮應該會由自己來籌辦，計劃會在海島國家舉辦婚禮順便渡假。日前她宣布將演出接檔戲後，也意味婚期可能無法照時程走。

▲林萱瑜和Junior已經結婚一年。（圖／翻攝臉書）

對於是否有備孕時程，林萱瑜說得雲淡風輕：「其實沒有說過什麼時候要備孕，有答應的事就先把任務完成。我們兩個一直都是屬於看事辦事的人，大概討論一下下而已。」儘管還沒舉辦婚禮，也未公開備孕計劃，但兩人並不焦慮，選擇以「順其自然」的步調前進。林萱瑜笑說：「原本就沒有訂婚期，我們就是走隨興路線，認真覺得等有空再來辦就好～」

▲林萱瑜日前出席新八點檔《百味人生》開鏡。（圖／翻攝臉書）

除了婚姻生活穩定，林萱瑜事業也持續邁進。她透露新角色和以往形象不同，「第一次演比較傲嬌的寶貝千金，蠻期待的！」她感謝大家的關心，表示目前雖忙碌，但夫妻心裡已有共識，會朝著共同的方向一步步前進。





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