演藝圈Labubu、哭娃大戶是她　上百隻驚人收藏量首度曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

近年大陸潮流玩具品牌「泡泡瑪特」（POP MART）旗下角色Labubu夯到不行，歌手吳申梅家中也收藏海量的Labubu、Crybaby、Molly娃娃，數量多達上百隻。她笑說是因為自己的偶像Lisa常掛在包包上，「結果自己也一腳陷進去」。

▲▼吳申梅有上百隻Labubu、Crybaby、巨型Molly娃娃。（圖／吳申梅提供）

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她的香港科技旅遊業總裁老公Eric卻嫌Crybaby「有夠醜」，表示很不愛，因此吳申梅只好趁回台灣工作的時候偷偷補貨，導致台灣家中堆滿Crybaby，香港則多住著Labubu，形成「東西分區收藏」模式。

老公Eric雖然表面愛唸，私下卻超疼老婆，出差時總會幫她找限量娃娃，最近更在泰國挖到她夢寐以求的馬卡龍Zimomo組，讓吳申梅興奮大喊：「老公，我愛你～你根本是我的神之手！」

▲吳申梅朝聖五月天大巨蛋演唱會。（圖／吳申梅提供）

吳申梅出道多年，也辦過兩場個人演唱會，但對舞台充滿熱情：「我就是有歌唱魂！」她羨慕許多歌手持續開唱、巡演不斷，也默默做起功課，勤跑演唱會觀摩。光是台北大巨蛋開放半年來，她就已集郵周杰倫、張惠妹、林俊傑、五月天等天王天后天團，張學友、劉德華小巨蛋演唱會也到場朝聖，吳申梅坦言：「我很幸福，因為我的興趣就是我的工作、就是我最愛的音樂。」她希望將觀摩吸收的舞台經驗，未來有一天能運用在自己的舞台上。