魏如萱去一趟加拿大連拿2獎！　戴愛玲唱一半「突被送結婚蛋糕」

記者蔡琛儀／台北報導

第七屆「愛之日常音樂節」再度受邀登上加拿大最大同志盛事「Pride Toronto」，第二度進軍多倫多不僅卡司升級、現場更吸引破3萬人朝聖。儘管當日高溫飆破攝氏44度，觀眾熱情不減，創辦人郭蘅祈感性表示：「只要一首歌的時間，就全身濕透，但每一場都唱得太值得！」

▲魏如萱。（圖／愛之日常音樂節提供）

新科金曲歌后魏如萱出發多倫多前才剛榮獲「hito流行音樂獎」最佳女歌手，彩排期間還收到郭蘅祈親獻鮮花祝賀，返台後又接連抱回金曲獎「最佳華語女演唱人」，氣勢如虹；戴愛玲生日當天登台，演唱〈對的人〉後，主辦單位推出「新郎新娘翻糖蛋糕」，象徵愛情即將降臨，讓戴愛玲感動大笑，不只如此，表演中她翻唱Lady Gaga代表作〈Bad romance〉，爆發力驚人，嗨翻全場。

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▲眾人幫戴愛玲慶生。（圖／愛之日常音樂節提供）

音樂節現場更有黃韻玲與兒子組成「阿玲娘」、柯智棠母子同台獻唱，掀起親情熱潮。黃韻玲還即興與一位來自紐約的鐵粉互動對答歌曲，對方連〈紫貝殼〉都能一秒答出，被她封為「華語樂壇活字典」，成為最驚喜的彩蛋。郭蘅祈與萬芳先在多倫多參與《BUDI SOUND（菩提音）》心靈演唱會，隔天立即切換身份，在同志月音樂節全情投入流行舞台演出，郭蘅祈打趣說：「前一天出世，隔一天入世！」

▲郭蘅祈與萬芳。（圖／愛之日常音樂節提供）

壓軸好消息也隨之公開，「愛之日常音樂節」台灣場將於11月15日登場，首度進駐台中圓滿戶外劇場，並與「無肉市集 No Meat」合作，打造結合永續理念與彩虹能量的音樂烏托邦。