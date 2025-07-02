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舒華低調返台！意外暴雷「i-dle來台計劃」　見桂綸鎂驚呼：美到不敢直視

記者孟育民／台北報導

南韓人氣女團i-dle日前剛推出新專輯，成員舒華近期低調返台工作，今（2日）現身節目記者會，見到陳柏霖、桂綸鎂直呼以前高中唸華岡藝校就是看《藍色大門》當教材學習，甚至誇讚桂綸鎂「美到不敢直視」，讓陳柏霖笑說：「我跟桂綸鎂還在拍的時候她才一歲！」

▲▼《出去一下 What A Trip》發布記者會，節目主持人陳柏霖、黃宣以及特別來賓葉舒華、桂綸鎂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳柏霖、黃宣、葉舒華、桂綸鎂出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

舒華見到偶像如圓夢一般，桂綸鎂頻頻被稱讚，讓她罕見害羞了起來，不過私下也誇讚舒華，告白說：「我今天看到她就是一個閃閃發光的天使，因為她好白，我就一直跟柏霖說『她真的很美』，其實很敬佩她們，去韓國發展很不容易，她的堅韌都展現在節目中，不然她不會有這樣的成就。」兩人隨後也抱在一起，舒華感動地說：「好溫暖。」

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▲▼《出去一下 What A Trip》發布記者會，節目主持人陳柏霖、黃宣以及特別來賓葉舒華、桂綸鎂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼舒華、桂綸鎂互相稱讚。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼《出去一下 What A Trip》發布記者會，節目主持人陳柏霖、黃宣以及特別來賓葉舒華、桂綸鎂出席。（圖／記者湯興漢攝）

舒華罕見在台灣接受媒體訪問，任何問題都有問必答，談到未來計劃，坦言這次低調來台也有一些拍攝工作，她透露，「我現在廣告都有在拍，接下來會非常積極在台北這邊活動，希望大家可以多多關注。」而先前傳出即將Solo的消息，被問到團體有機會來台演出嗎？她則說：「今年巡演目前沒有計劃，還是有一些表演跟頒獎典禮可能會來，（AAA）應該過幾天會有新消息，大家可以期待一下。」

▲▼《出去一下 What A Trip》發布記者會，節目主持人陳柏霖、黃宣以及特別來賓葉舒華、桂綸鎂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲舒華透露接下來工作計劃。（圖／記者湯興漢攝）

舒華還小小預告，接下來也有拍戲的計劃，還特別私下和陳柏霖請教，「我從出道講到現在，現在大家應該都習以為常了，你們可以繼續等。」至於拍戲尺度，她笑說：「我其實還沒正式接觸過，如果我有很在意的話，應該會跟導演和工作人員說。」
 

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舒華i-dle葉舒華桂綸鎂陳柏霖藍色大門

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