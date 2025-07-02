筠熹揪樂天女孩有內鬼　「IG連發2限動」轟爆料者：不要再搞我們

記者王靖淳／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹今（2）日被周刊爆料，擔任團隊「特級副隊長」的頭銜疑似不單純，消息曝光後，引發不少討論及揣測。為此，筠熹在IG連發2則限時動態回應了！

▲筠熹是樂天女孩特級副隊長。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

針對以「揭露樂天女孩投票內幕」的爆料內容，筠熹一開始先是反問：「我到底又怎麼了？」她直言爆料內容並不屬實，透露自己是在內部人員的提醒下，才得知女孩中疑似有人在背後爆料。對於這樣的內部流言，她感到無奈，同時也直言：「不要再搞我們樂天了好不好。」

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▲筠熹PO文回應爆料。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

緊接著，筠熹在第2篇限時動態中激動表示：「爆料者你真的很可惡，不管你風向怎麼帶，我們才是真正的受害者。」並在文末喊話外界：「請大家不要被帶風向變成加害者，不要再搞樂天女孩了。」

▲筠熹PO文回應爆料。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

事實上，筠熹被爆料原是年初啦啦隊隊長票選的第一名，然而，該次投票採匿名連結方式，最終票數卻意外高出實際成員人數，引發團隊重新投票，最終才由曲曲當選隊長。爆料者更稱當投票結果出爐後，筠熹疑似未經經紀人，逕自向球團高層反映委屈，並表示未來球隊赴日表演時，將不願擔任發言或翻譯工作。面對這樣的情況，球團據傳為求平衡，特別給她「特級副隊長」的頭銜作為補償。