2對夫妻約會！曾智希主動嘟嘴親臉　陳志強「目睹全程」站背後怒了

記者黃庠棻／台北報導

男星陳志強2022年證實和曾智希結婚，事隔3年，小倆口已於2月底補辦完婚禮，大半個演藝圈的藝人都到場祝賀，婚後兩人皆會在社群網站上記錄甜蜜生活。今（2）日曾智希曬出一組合照，親吻對象卻不是老公，讓陳志強站在背後怒瞪，引起熱議。

▲陳志強與曾智希在2月補辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

曾智希今（2）日在社群網站上發文，寫下「終於見到我的愛人小白癡，久久沒更新，嘰哩呱啦聊不停，充飽電繼續出發」，同時tag了好友林萱瑜的帳號，許久未見的兩位閨蜜帶著雙方的老公出席聚會，在晚餐期間拍攝了多張合照，有親密貼臉、擁抱的畫面，她甚至嘟起嘴親對方的臉頰。

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▲曾智希合體閨蜜林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

沒想到，曾智希嘟嘴親吻林萱瑜的畫面，正好被站在後方的老公陳志強目睹，直接站在兩人身後露出憤怒的表情，皺著眉頭的模樣讓許多網友笑翻，紛紛直呼「強哥快把Ju哥親回來！」、「後面的男子很搶戲」、「第三張是強哥吃醋嗎」引起熱議。

▲曾智希嘟嘴大方獻吻，陳志強站背後生氣了。（圖／翻攝自Instagram／simba.1220）

此外，林萱瑜日前傳出與閨蜜吳婉君鬧翻，與雙方都有私交的陳志強露面說道「我是局外者，也不清楚，兩邊都是好朋友，我也很想知道發生什麼問題，我也是看到新聞才知道這件事」，坦言自己一度想透過老婆曾智希了解情況「但她沒有跟我講」，也表示雖然曾智希跟林萱瑜是好姐妹，但兩人私底下並不會講這件事。