愛莉莎莎「避7/5預言」出國！結果搭機遇瘋客飆罵 衝去找空姐求助

記者潘慧中／綜合報導

愛莉莎莎1日在社群網站寫下「去避7/5預言」後，便開啟搭乘長達12小時航程。未料途中接連遇上各式各樣的乘客，讓她無奈地大吐苦水，「黑粉昨天改了我的飛機餐，今天我甚至懷疑是不是放了一個瘋子在我旁邊？」

▲愛莉莎莎只在台灣待一天就再度出國。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎透露一上飛機就聞到強烈異味，「很像流浪漢的味道，很濃，不知道到底幾天沒洗澡，一直抓抓抓」，這些舉動已經快逼瘋她，未料對方接著開始霸佔中間的空位之外，「還把她的臭頭臭腳放上來，起飛後還開始發瘋，對空氣狂飆罵不知道哪國語言。」

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▲愛莉莎莎旁邊坐了一直飆罵的女乘客。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



幸好星宇航空的服務很好，愛莉莎莎說道，「那個大嬸一發瘋我立刻衝去找空姐求助。」空姐立刻幫她調整座位，「換到經濟艙唯一的空位，是前面第一排加價區還剩一個位子。TMD我快嚇瘋！」

原以為換了座位就能好好休息，不料愛莉莎莎吃完飯、熄燈準備睡覺時，椅背竟被後座乘客直接推起，只好耐心等待對方入睡再倒椅，卻再度被干擾，「我就再往後倒沒想到又被推起來，看起來明明是台灣人，但她說『up』。」

▲愛莉莎莎準備睡覺前又遇到令她傻眼的乘客。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎決定正面回應，用英文表達自身需求，「這個椅子就是設計可以倒下來的，這是長途飛機，現在是睡覺時間。我、需、要、睡、覺，I NEED TO SLEEP」，對方這才作罷，讓她總算能休息片刻，「一趟飛機遇到一堆奇形怪狀。」

愛莉莎莎IG全文：

那位大嬸一上飛機

我就聞到很像流浪漢的味道 很濃

不知道到底幾天沒洗澡 一直抓抓抓

我已經想說我快要瘋了

12個小時的飛機…..而且滿機

然後她開始霸佔我們中間的空位

把她的臭頭臭腳放上來

起飛後還開始發瘋

對空氣狂飆罵不知道哪國語言

好險星宇航空的服務真的很好

那個大嬸一發瘋我立刻衝去找空姐求助

空姐立馬幫我換到經濟艙唯一的空位

是前面第一排加價區還剩一個位子

TMD我快嚇瘋

然後吃完飯後熄燈時

我把椅子往後倒準備屌睡一波

沒想到後面的阿姨竟然用手把我椅背推回來

我想說再等她一下她睡了應該就不會雞歪了

我等了半小時看她已閉眼

我就再往後倒沒想到又被推起來 看起來明明是台灣人 但她說”up”

我用英文跟她說

「這個椅子就是設計可以倒下來的

這是長途飛機 現在是睡覺時間

我 需 要 睡 覺 I NEEDTO SLEEP」

她才放棄弄我

一趟飛機遇到一堆奇形怪狀



