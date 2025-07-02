開表演課遭爆變相斂財　寇乃馨黃國倫「沒全勤我們不收」

記者葉文正／台北報導

音樂人黃國倫與老婆寇乃馨今天出席溫倪詩直播平台記者會，不過他們今天被周刊報導，夫妻倆看準現在短劇文化興起，決定跨足該產業，並與「米奧繁星」深度合作，希望能打造台灣的短劇王國。不過米奧繁星卻被爆出要求試鏡者付9000元上表演課程，被懷疑是變相斂財，對此他們今天也回應了。

▲寇乃馨(右起)、黃國倫、溫倪詩創辦人 Tony & Bennise 伉儷。(圖／記者林敬旻攝)

有一名網友在Dcard發文，稱自己到米奧繁星試鏡，當下對方給予他相當正面的評價，並說接下來有百部待拍作品，接著看似是主管的人對網友說，公司會安排內部的專業表演課，並說為了確保演員能力，如果不願意上課，就算試鏡表現再好也不會錄用。

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▲黃國倫送上絕版珍藏吉他。（圖／記者林敬旻攝）

今天夫妻倆參加溫倪詩直播記者會，對於被稱變相斂財，寇乃馨表示，「匿名爆料我不回應，回應不完，這次我想回應，我們大概可以猜到是誰，這次大家看到我們短劇平台，很多人找我們拍有幾十家，演員海選有兩千五百萬，我們只選十幾位的人，條件只有一個，一般都是幾萬元，費用就是9千元上24小時課。」

▲黃國倫、寇乃馨回應斂財指控。（圖／記者林敬旻攝）

寇乃馨也說，「投資方補充很多場地費，教室費等等，上表演課是輔導性質的課程，只邀了十幾個人，這個爆料沒具名，我覺得是小誤會，因為他沒辦法全勤，我們來的老師都是金鐘入圍演員，他沒辦法全勤，我們就不收，現在課程已上完，很多學生說還想繼續上，上完還哭成一團，大家都進步很大，絕對沒有上課是強迫的，也沒有上課才能演我們的戲。」

黃國倫也提到，「我很遺憾，你錯過一個學習的機會，有機會可以來上卻沒法全勤，現在課已經上完了，很多人願意免費來參與，我們想如果來參與的都是星二代，其他年輕人就沒有機會，所以就用海選，沒想到有兩千五百人來報名，就想說來教他們上課，大部分由米奧繁星來支持。拍攝費錄影費都是自己補貼，我們栽培下一代決心還是有的。

黃國倫也補充，「一個人費用九千元，這次收13個人，其實連給老師的費用都不夠，老師的酬勞就要5千元，要上24個小時，就是12萬，剛剛收的錢是11萬7千元，我很生氣，這麼小一個事情，要勞師動眾來回應，要知道24小時就是要把錢乘四倍，我們還發了幾萬元的獎學金。」寇乃馨說，未來暫時不會再開課，因為太累了，要開戲也會在學生當中選，這是豎屏劇計畫的一部分。

寇乃馨說，當初在大陸聲帶水腫，就請黃國輪幫忙直播，令人驚訝的是，台灣一年直播業績可以有7百億元市場，現在已經上看千億元的市場，台灣人消費很強，很多明星還嗷嗷待哺，不知道怎麼變現，從疫情期間就知道直播可以賺到錢，使用者付費當然要，未來要開學院，先投資自己別人會投資你

加入溫倪詩，就不開免費課，因為開免費課學生永遠不珍惜，我們是明星合夥人，我們用努力跟拚勁入股，不是代言，也不只是領出場費，希望未來兩對夫妻在世界各地把場子，像助理代班，讓他們可以輕鬆一點，先成為大將，下一步計畫就是培育新血輪，演藝圈就不會這麼辛苦了，要等節目來找是很辛苦的事。