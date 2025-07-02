當街遭砍3刀「臉皮整片掉下來」　港男星還原恐怖內幕：他知道是我

記者劉宜庭／綜合報導

香港男星黃竣鋒外型被指酷似古天樂，曾在2012年奪得《亞洲先生競選》季軍。然而，2023年8月底，他在深圳餐廳遭到持菜刀的兇嫌攻擊，臉部、左手及左腰多處重創，緊急送醫進行6小時手術，臉部縫合超過100針。回憶當時情況，黃竣鋒表示兇手因吸毒產生幻覺，誤將他視為電影《追龍》中的反派角色，蓄意行兇，最終該案以兇嫌被判10年有期徒刑告結。

▲黃竣鋒還原當時狀況。（圖／翻攝自抖音）



黃竣鋒回憶，兇手第一刀幾乎砍中頸動脈，若未及時閃躲後果不堪設想。經歷6小時手術，他臉部縫合超過100針，雖留下疤痕，恢復狀況良好。事發後至今相隔2年時間，他近日受訪公開還原當時情況，「很冤枉，其實並不是認錯人，這個人吸毒還運毒，我們走到路邊，他從外面衝過來。」

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▲黃竣鋒臉傷恢復狀況良好。（圖／翻攝自抖音）

黃竣鋒透露，兇嫌因吸毒產生幻覺，誤將他當作電影《追龍》中的反派角色，蓄意準備行兇，對方甚至提前購買菜刀並確認黃竣鋒會出席聚會，行兇動機明確。他嚴肅指出這絕非認錯人，而是有針對性的攻擊，「他不是無緣無故來的，他是有預謀的，他去買刀，買完刀之後還去吃咳藥水，要壯膽的，他不是無緣無故的，他知道我在這裡，他覺得我是他的仇人。」

黃竣鋒坦言，意外無法避免，當時最擔心的是遠在鄉下的母親和留在香港的妻兒。該案最終以兇嫌被判10年有期徒刑告結。對於這場突如其來的襲擊，他強調自己行事光明磊落，從未得罪他人，儘管身心受創，他仍感謝自己幸運活下來，臉上雖有留疤，但恢復狀況佳，並表示將繼續堅強前行。

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