《折腰》小桃瘦了變超美！李雪琴為戲暴風減掉15kg　對比照驚呆網

記者劉宜庭／綜合報導

李雪琴是30歲大陸喜劇女演員，近期在《折腰》中飾演「小桃」，以幽默形象深受觀眾喜愛，最近成功減重15公斤，從75公斤瘦到60公斤，驚人變化迅速讓她登上熱搜，她也大方分享瘦身方法，透過控制飲食和堅持運動來改變體型。

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▲李雪琴為戲暴風減掉15公斤。（圖／翻攝李雪琴微博）

李雪琴減肥的契機，源自於一位導演的建議：「這個角色需要妳瘦一點。」敬業的她決心調整自己的生活方式。談到減肥的過程，她坦言自己採取了「一天只吃一頓」的方式，並結合跳操、騎自行車和散步等多種運動。她每天平均花費30至40分鐘進行跳操，騎自行車時甚至能持續兩到三個小時。

此外，李雪琴也會散步，通常一次能走上10公里。她坦言，這些運動習慣不僅幫助她燃燒脂肪，還讓整個人更有活力，心情更陽光積極。她認為，運動帶來的正面改變遠超過體重的減少，她更珍惜身體健康和精神狀態的提升。

▲李雪琴在《折腰》飾演「小桃」。（圖／翻攝李雪琴微博）



李雪琴近期曬出一系列照片，與2023年拍攝完成、近日熱播的《折腰》相比，明顯瘦了一大圈，引來不少網友驚呼「瘦下來比整容還美」、「真的瘦了好多啊，果然還是得有毅力」、「太厲害了」、「李雪琴瘦下來太美了」、「確實瘦了不少」、「瘦下來更漂亮了」。