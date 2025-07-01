胡一天脫口笑稱「退休了」秒衝熱搜第一！　陸網點出殘酷關鍵

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星胡一天靠著《致我們單純的小美好》走紅成為一線男神，代表作有《暗戀·橘生淮南》、《我的時代，你的時代》等，成為甜寵劇代表，不過近年來他陷入轉型危機，連續幾部主演的作品口碑成績都不如預期，1日，一段粉絲與他的對話影片突然衝上微博熱搜，在影片中他脫口自己「退休了」，引起熱烈討論。

▲胡一天近年曝光度不如當年。（圖／翻攝自胡一天微博）

「胡一天 退休了」1日突然衝上熱搜榜第一，原來是一段他與粉絲對話的影片掀起討論，影片中可以看到，粉絲掌鏡對著胡一天，喊話要他「多出來上班」，只見胡一天笑著回應「換工作了」，隨後粉絲又追問「什麼時候進組？」只見他再度笑著說道「退休了，退休了」，雖然只是一段開玩笑的互動影片，但也讓不少人聯想到他近年的「資源降級」，商業合作確實大不如前。

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▲胡一天脫口稱自己「退休」引發討論。（圖／翻攝自微博）

相關討論中，大陸網友紛紛評論表示「掛著2000萬的粉絲，但是上了熱搜，也沒有多少粉絲來刷屏，說明真實粉絲已經很少了，沒有流量，就不可能有資源了」、「兩年沒劇，要是自身沒問題，那就是經紀人和公司的問題，可以換換了」、「前公司再不好，他的戲也沒斷啊，結果換了現公司，一點水花沒了」、「娛樂圈更新換代的速度太快了，只能說他可能不是不進組，而是沒人找他了」。

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