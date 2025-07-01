63歲馬景濤暈倒後復工！現身景點發水　網感嘆：曾經的大明星

記者劉宛欣／綜合報導

63歲的台灣資深男星馬景濤，因主演多部瓊瑤愛情劇及金庸武俠作成為一代男神。雖然歲月在他身上留下痕跡，然而他仍活躍於演藝圈，近年轉往中國大陸發展，持續透過參與舞台劇、直播與商業活動與粉絲互動。日前，卻在直播過程中突然暈倒，影片曝光後引發網友一陣驚呼，所幸事後無礙，另一方面，他也被拍到在景點攤位發水的畫面，讓不少人感到唏噓。

▲馬景濤發水的畫面引發討論。（圖／翻攝自小紅書）

暈倒隔天，馬景濤隨即透過社群報平安，解釋自己是在高溫天氣下因體力不支才突然昏厥，經過休息已無大礙：「感謝大家關心，我沒事了。」要粉絲安心。雖經歷意外，他仍堅持繼續演出工作，展現敬業精神。日前又有粉絲拍下他在旅遊景點的攤位發水給民眾的畫面，只見他一邊穿著古裝造型的頭飾，一邊換上背心親自遞水，親和力十足。

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▲馬景濤為了謀生相當努力。（圖／翻攝自小紅書）

面對粉絲的擁抱請求，馬景濤也毫不猶豫地熱情回應，甚至主動走入人群發水，態度親民又真誠，讓現場氣氛相當溫馨。這段影片曝光後在網路引發熱烈討論，不少人感慨「曾經的大明星，如今竟做這種事」，但也有許多網友給予肯定，認為他沒有偶像包袱，願意靠雙手賺錢生活，很值得敬佩，討論相當熱烈。