李翊君等38年首攻蛋開唱！　被問星二代壓力嘆：必須承擔的

▲李翊君將舉辦 《翊起聽見愛》台北小巨蛋演唱會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

李翊君踏入歌壇至今超過38年，今（1日）開記者會宣布將在今年10月4日首度唱進小巨蛋，舉辦「李翊君 《翊起聽見愛》台北小巨蛋演唱會」，她表示：「很感恩在有生之年能踏上小巨蛋舞台，也是我打拼這麼多年的一個肯定，很開心！」坦言其實一直被邀約多年，但她都自認還沒有想好或準備好，「現在小巨蛋是很成熟的場地了，希望可以挑戰自己，也盡量讓自己放鬆，一定會有很大的壓力，平常心很重要。」

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▲▼李翊君將首度攻蛋開唱。（圖／記者湯興漢攝）



日前小S的17歲二女兒Lily開首次個人畫展，卻被網友質疑是因為家境背景好才能開畫展，對於星二代經常被外界放大討論，同樣擁有星二代女兒的李翊君，被問及此事，她表示：「星二代兩面刃，是助力也是阻力，任何受矚目的事情，都會被討論成為焦點，這是必須承擔的。」

對於演出，李翊君坦言票房是最大壓力，也在思考如何呈現特別的內容，她笑說：「壓力大失眠是基本的，就運動把自己弄得累一點，拼命看手機好笑的影片，忘記緊張的情緒。」她也將精心設計歌單，希望把經典歌全部唱好唱滿，至少有40首歌，「很謝謝他們一路以來的支持，所以一定會努力讓他們滿意而歸。」更感性表示：「會設計瓊瑤阿姨的橋段，祂是對我非常重要的恩人跟貴人，唱了祂的歌而廣為人知，祂的音樂對我來說是很重要的橋段。」

她透露和老公檢場雖然互不干涉工作，「但他鼓勵我不要做太有壓力的事情，希望我們輕鬆一點過日子。」為了讓演出與過去有所不同，李翊君坦言：「我真的不太擅長跳舞啦！輕快的歌一定會安排，我也會盡力挑戰我自己，當然小巨蛋舞台也有別於以往，我也想多挑戰自己，給大家耳目一新的感覺！」李翊君也已開始增加運動量，要把體力練好，至於服裝尺度？她笑說：「只能盡自己所能的合適範圍。」門票將於7月4日下午3點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。

