ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「I罩杯東洋乳神」要來台了！
熱飆38.1度！19縣市「高溫警示」
琳誼Ring開唱「金曲歌王來了」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

小s Lily 修齊 狗柏 黃豪平 Lulu 呂士軒 楊晨熙

李翊君等38年首攻蛋開唱！　被問星二代壓力嘆：必須承擔的

▲▼李翊君將舉辦 《翊起聽見愛》台北小巨蛋演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲李翊君將舉辦 《翊起聽見愛》台北小巨蛋演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

李翊君踏入歌壇至今超過38年，今（1日）開記者會宣布將在今年10月4日首度唱進小巨蛋，舉辦「李翊君 《翊起聽見愛》台北小巨蛋演唱會」，她表示：「很感恩在有生之年能踏上小巨蛋舞台，也是我打拼這麼多年的一個肯定，很開心！」坦言其實一直被邀約多年，但她都自認還沒有想好或準備好，「現在小巨蛋是很成熟的場地了，希望可以挑戰自己，也盡量讓自己放鬆，一定會有很大的壓力，平常心很重要。」

▲▼李翊君將首度攻蛋開唱。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李翊君將首度攻蛋開唱。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼李翊君 《翊起聽見愛》台北小巨蛋演唱會記者會。（圖／記者湯興漢攝）

日前小S的17歲二女兒Lily開首次個人畫展，卻被網友質疑是因為家境背景好才能開畫展，對於星二代經常被外界放大討論，同樣擁有星二代女兒的李翊君，被問及此事，她表示：「星二代兩面刃，是助力也是阻力，任何受矚目的事情，都會被討論成為焦點，這是必須承擔的。」

對於演出，李翊君坦言票房是最大壓力，也在思考如何呈現特別的內容，她笑說：「壓力大失眠是基本的，就運動把自己弄得累一點，拼命看手機好笑的影片，忘記緊張的情緒。」她也將精心設計歌單，希望把經典歌全部唱好唱滿，至少有40首歌，「很謝謝他們一路以來的支持，所以一定會努力讓他們滿意而歸。」更感性表示：「會設計瓊瑤阿姨的橋段，祂是對我非常重要的恩人跟貴人，唱了祂的歌而廣為人知，祂的音樂對我來說是很重要的橋段。」

她透露和老公檢場雖然互不干涉工作，「但他鼓勵我不要做太有壓力的事情，希望我們輕鬆一點過日子。」為了讓演出與過去有所不同，李翊君坦言：「我真的不太擅長跳舞啦！輕快的歌一定會安排，我也會盡力挑戰我自己，當然小巨蛋舞台也有別於以往，我也想多挑戰自己，給大家耳目一新的感覺！」李翊君也已開始增加運動量，要把體力練好，至於服裝尺度？她笑說：「只能盡自己所能的合適範圍。」門票將於7月4日下午3點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李翊君

推薦閱讀

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠　警察藥師都是小王

9小時前

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬！3線索起底身分：欠好多錢

10小時前

樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月！119字發聲了：這段時間不容易

樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月！119字發聲了：這段時間不容易

3小時前

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

爆分手八點檔女神2年！Gino載小13歲舊愛現蹤機場 私下互動全被拍

9小時前

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

小S二女兒Lily辦畫展！大咖都來了　17歲驚人天賦「粗估吸金百萬」

6/29 17:30

背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩 拉衣被圍觀超羞畫面

背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩 拉衣被圍觀超羞畫面

5小時前

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面：最後一哩路了

17小時前

快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友：必須改口叫老公了

快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友：必須改口叫老公了

3小時前

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉

6/30 06:06

愛莉莎莎被惡整！返台飛機餐「根本沒點過」一看崩潰：差點哭出來

愛莉莎莎被惡整！返台飛機餐「根本沒點過」一看崩潰：差點哭出來

7小時前

黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他曝實情：蠻生氣的

黃豪平脫口秀200元報名秒殺　當天「現場空一半」他曝實情：蠻生氣的

18小時前

美秀集團修齊、狗柏「KTV搭肩唱歌」破冰！　Toro 1句話疑成關鍵

美秀集團修齊、狗柏「KTV搭肩唱歌」破冰！　Toro 1句話疑成關鍵

19小時前

熱門影音

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台

張清芳催歌王：走快一點　呂士軒小跑步上台
桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」

桑布伊幽默串場　沒得獎「請評審改進」
邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了
Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來

Energy摘金！坤達險缺席　Toro認：本來氣他不能來
動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢

動力火車金曲獎忍不住幹話　看現場粉絲超多：花很多錢
Melody含淚告別《11點熱吵店》

Melody含淚告別《11點熱吵店》
河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？

河智媛見記者拿麥手狂抖　暖扶3分鐘：你還好嗎？
偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌
BABYMONSTER七缺一開唱SHEESH　現場實力超強...全嗨爆！

BABYMONSTER七缺一開唱SHEESH　現場實力超強...全嗨爆！
范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤

范瑋琪「想給過去自己兩巴掌」 哽咽懇求：別揭開我的傷疤
羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評
小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

小S愛女Lily辦畫展「半夜想大S爆哭」　許老三現身力挺！暴風抽高成少女

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

Melody含淚告別《11點熱吵店》　私下零互動沈玉琳「怕越過道德邊境」

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

周杰倫香港合體山下智久！　教「我係靚仔」他一臉問號

洪榮宏唱一半「紅衣大媽衝上台」　胡瓜「花束變聖火」：開始跑奧運

洪榮宏唱一半「紅衣大媽衝上台」　胡瓜「花束變聖火」：開始跑奧運

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

李玖哲自信不用提詞機　下秒糗改口：還是要啦＞＜

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

許富凱串場「沒遞麥克風」魏如萱爆氣　尷尬好笑不硬聊..搶時間「強制結束XD」

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

BABYMONSTER七缺一林口開唱　現場實力超強...全嗨爆！

BABYMONSTER七缺一林口開唱　現場實力超強...全嗨爆！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

五月天登大巨蛋...阿信「終於回台北」　瑪莎讚「距離近」：開車10幾分鐘就到！

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

朴成焄演賢珠「佩服女生留長髮」 《魷魚3》殺青後飛泰國哽咽了

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

習慣沒獎..動力火車等20年奪金曲　準備驚喜給「動力太太」：不只親一下

動力火車再鍍金「商演漲價？」：不一定　現身顏志琳女兒畢典「被禁止喊名字」XD

動力火車再鍍金「商演漲價？」：不一定　現身顏志琳女兒畢典「被禁止喊名字」XD

看更多

【台74驚魂】BMW男蛇行逼車+亮開山刀 一路咆哮超囂張！

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

直擊好萊塢！31位台灣影視菁英闖進華納片廠　奧斯卡大師親授特效秘辛

21分鐘前0

劉書宏查IG摯友發現「被圈內女星退追」　傷心斷聯5好友陷低潮！

28分鐘前1

夏宇童36歲被診斷出「早發性白內障」　醫曝3原因：真的很震驚…

32分鐘前0

李翊君等38年首攻蛋開唱！　被問星二代壓力嘆：必須承擔的

43分鐘前30

仙塔律師捲詐騙！同業無奈曝內幕「被詐團當可割可棄的一環」

55分鐘前0

羅志祥愛徒北京發展3年！　「開拍前突遭換角」超扯內幕曝光

1小時前0

劉書宏交往3年恢單！認「分手茵聲半年後」有新戀情　前女友身份曝

1小時前0

台八男神陳謙文膝蓋擦傷！　何美手臂掛彩照樣上擂台對打

1小時前0

直播主賓賓哥遭人嗆「拿槍互開」 律師林哲健「已違反兒少法」

1小時前10

hito演出狂吸粉打趴一票大牌！SB19襲台首場演唱會完售　狂喊「我愛你寶貝」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 疲老闆「妻偷吃3男下跪認錯」！為愛結紮卻被綠
    9小時前1614
  2. 台女歌手驚爆「遭銀行提告」求償破百萬
    10小時前1837
  3. 樂天Dora爆「偷吃已婚富商還墮胎」消失1月
    3小時前2240
  4. 爆分手八點檔女神2年！Gino載舊愛現蹤
    9小時前104
  5. 小S二女兒Lily辦畫展！演藝圈大咖都來了
    6/29 17:304211
  6. 背心一直往下滑！瑤瑤《魷魚遊戲》中空跳繩
    5小時前204
  7. Lulu凍卵成功「15分鐘取33顆卵」　公開手術畫面
    17小時前3010
  8. 快訊／劉雨柔結婚！　挺8月孕肚點頭嫁男友
    3小時前126
  9. YTR小象道歉了！　認「情緒控管沒做好」：真心向大家道歉
    6/30 06:063858
  10. 愛莉莎莎被惡整！
    7小時前369
ETtoday星光雲

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合