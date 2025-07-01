仙塔律師捲詐騙！同業無奈曝內幕「被詐團當可割可棄的一環」

記者劉宛欣／綜合報導

擁有「仙塔律師」稱號的李宜諪，近日捲入靈骨塔詐騙案，遭檢方聲押，最終以台幣70萬元交保、限制出境、出海。事件引發輿論譁然，不少律師同業公開發文感慨，對一名原本有大好前程的律師，如今卻疑似淪為詐團協助洗錢的一環，感到惋惜。

▲仙塔律師捲入詐騙案。（圖／翻攝自仙塔律師IG）

律師蘇文俊在臉書發文直言，詐騙集團並不會高價禮遇律師，而是視為「可割可棄的一環」。他透露，這類組織會以「空殼公司」與律師簽訂法律顧問合約，每月支付5萬甚至更少的報酬，且幾乎不要求實際提供法律服務，但目的明確，就是在事發時以低價處理涉案者的法律需求。他呼籲同業不要為了區區幾萬元報酬，就出賣職業操守，「律師這一行不一定能賺大錢，但穩穩過生活是可以的。」

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▲仙塔律師遭檢方限制出境。（圖／翻攝自仙塔律師IG）

知名網紅「查克律師」也表達看法，坦言近年聽說不少同行因涉詐遭逮，他因此刻意避開類似案源，強調「幾乎不接詐欺、洗錢案件」，就算接案，也大多是被害人，或是遭帳戶盜用的無辜被告。他還引用已故祖母的教誨提醒自己與大眾「僥倖錢，失德了」，相信「錢是慢慢賺，比較快。」

李宜諪是言亭國際法律事務所的律師，因在網路上經營多個社群平台，包括TikTok、Instagram、臉書粉專及YouTube頻道，吸引大批粉絲追蹤。她以「仙塔律師」的名號分享法律知識，尤其是關於如何協助詐騙受害者討回款項的內容，擁有超過22萬名Instagram粉絲。然而，拍片教人防詐的她如今卻因涉嫌協助詐騙集團而面臨指控，讓外界震驚。