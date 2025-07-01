李多慧衣服太透「bra被看光」！低胸解放超兇事業線 9.5萬人朝聖讚爆

記者潘慧中／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她6月底便在社群網站上傳一系列於鄉間小路拍攝的辣照，背心透出內搭bra的打扮，至今已吸引9.5萬人按讚！

▲李多慧背心透出bra。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



照片中，可以看到李多慧穿著白色細肩帶背心，超薄布料若隱若現出肉色內衣，低胸剪裁辣露渾圓北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺，短版中空設計則是凸顯了她的纖細腰身。

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▲▼李多慧辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧下半身單穿一件高腰牛仔超短褲，短到隱約露出一些屁股蛋，並且格外襯托出健康的蜜大腿線條，穠纖合度的體態羨煞大批女粉絲，辣照到目前為止已經吸引9.5萬人按讚。

▲▼李多慧的體態很健康。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



事實上，李多慧日前曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然去年有去台灣很多地方旅行，但今年希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。