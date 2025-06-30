田中千繪「空運芒果到日本」　一口就像回台灣：熟悉又思念的味道

記者王靖淳／綜合報導

日本女星田中千繪當年憑著電影《海角七號》走紅，來台發展多年並在去年8月拿到永久居留證，平時會透過社群記錄生活的她，最近在臉書發文分享自己對於台灣芒果的熱愛，貼文一出，立刻掀起網友討論。

▲田中千繪。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

田中千繪提到，自己回到東京時，意外吃到了來自台灣的愛文芒果，為此她直呼彷彿：「果肉放進嘴巴裡時，讓我馬上回到台灣似的。」她透露自己雖然還沒在台灣吃到本季的芒果，但因為提前預訂的緣故，所以成功在東京收到了台灣的香甜芒果，也成為她夏天開始的重要儀式。

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田中千繪表示，這已經是她第二年從台灣訂購水果回日本，去年她的家人首度吃到台灣產的芒果後，就對那股香氣與甜度念念不忘。因此今年她也不忘在第一時間就下單，希望能再次享受那熟悉的滋味。沒想到送達時間恰巧她人在東京，讓她有機會在異地感受到來自台灣的「幸福口福」。

▲田中千繪念念不忘台灣芒果。（圖／翻攝自Facebook／田中千繪Tanaka Chie）

田中千繪開心寫道：「今年的芒果也甜到不行」，是種讓她熟悉又充滿思念的味道。她更感性地提到，對她來說，能吃到台灣的芒果很幸福，就像夏天正式開始的訊號，也讓她更加期待回到台灣繼續品嚐在地的美味水果，「等我回台，我會繼續吃的。」