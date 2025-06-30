獨家／江泳錡遭質疑無法接前夫業務　「停止直播一個月證明我可以」

記者葉文正／台北報導

知名八點檔女星江泳錡的前夫、《超級夜總會》前監製楊煥喻（楊煥）5月7日因心肌梗塞在金門猝逝，享年46歲。5月29日在台中殯儀館舉辦告別式，江泳錡不忍楊煥喻事業化為烏有，一肩扛起他的餐廳與電視業務事業，雖然遭到質疑，她仍義無反顧一一去執行。

▲江泳錡扛起前夫所有業務。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡說：「楊喚大概在台灣停留二十幾天才出殯，這段期間我就是台北、台中兩邊跑，只希望幫他後事辦得圓滿，不管是《超級夜總會》還有《寶神》跟《戲說台灣》，麻煩業務可以訊息我，他並沒有丟著不管，怎麼說《超夜》都是他的生命，他的手機是不會停的，我都會持續處理。」即便有遭到質疑，江泳錡仍是無畏流言接棒傳承。

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▲ 面對質疑，江泳錡不畏風雨。（圖／記者黃克翔攝）

而楊煥喻(HANK)之前開的無雙餐廳，江泳錡也馬不停蹄地在處理，她表示：「餐廳沒倒之前我就已經買了最大股份了，就好好把他做起來，畢竟已有11年歷史，如今他走了，我全權處理，他所有事情我全部接手，餐廳也開發新菜。」就是不讓前夫的心血化為泡影。

▲澎恰恰(左起)，江泳錡與王雷一起直播帶貨 。（圖／記者黃克翔攝）

除了餐廳，江泳錡還要直播帶貨，還有節目的部分更是最複雜的項目，但他表示：「我可以兼顧，幫神明服務是很棒的事情，我終於懂了，為什麼HANK會喜歡跟這些大哥在一起，他常常是搭高鐵南下談事情，最後包車回台北。」雖然累，但是HANK依然樂在其中。

▲江泳錡(左)一路努力，楊繡惠都看在眼裡。（圖／翻攝臉書）

她也提到，其實節目做一場賺不到甚麼錢，雖然直播帶貨的時間減少，時間也縮短，還是希望把HANK的事情做完，主要也是《超夜》，因為《超夜》比較多細項的東西，幸好資料也有，也有談過，主要是忙一點比較不會亂想，雖然有酸民說我離婚了，還在那邊弄什麼，但離婚後我們還是朋友，還是有交集。」



江泳錡也提到，「HANK的姐姐跟哥哥一直不能接受他離去的事實，哥哥也提到，來世還要做兄弟，令人鼻酸，每人難過的點不一樣，像我中間都有回去看狗，後期我們不像情侶，但是比家人更像家人，我自己一個月沒直播只好停擺，去無雙餐廳也是交交朋友散散心。

江泳錡感嘆，至少我們有事情做比較不會亂想，這次《超夜》不是單單上台表演！還包含執行了節目的後端做節目真的極度燒腦，辛苦的是超夜製作團隊。很多人都質疑。我真的會執行好嗎？Hank的業務真的有辦法接嗎？

「還好以前就知道他大概怎麼做事，我用了6天全部在深入了解，當然還是感謝三立超夜團隊，三立業務部，三立寶神團隊，在這一路上幫忙，雖然hank離開了，但當又開始做超夜的工作，就感覺他在旁邊。」這一路好友楊繡惠都在旁陪伴，姊妹倆不畏風雨向前行。