陳忻玥金曲戰袍「被藍心湄嫌普通」　高EQ回應：不認同但理解

記者王靖淳／綜合報導

女歌手陳忻玥今年以優雅的低胸白色禮服現身金曲紅毯，不過卻被資深女星藍心湄在節目中點評穿著普通，片段播出後在網路上受到不少網友討論，為此，陳忻玥今（30）日透過Threads高EQ回應了！

▲第36屆金曲獎星光大道-陳忻玥。（圖／記者周宸亘攝）

談到女星藍心湄在節目中點評金曲戰袍，陳忻玥坦言雖然「不認同他們的看法」，但並未感受到這是一種攻擊，反而可以理解在節目評論流程緊湊的情況下，來賓單純是針對她的穿著風格表達個人喜好，「我感覺他們好像只是，當下很單純說出，對我的穿著沒感覺，不是他們的菜。」

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陳忻玥指出，節目當天需一次看完眾多藝人的紅毯造型，在有限時間內評論難免語氣不夠柔和。而身為紅毯新面孔，加上她穿白色禮服，或許讓他們較難留下深刻印象，「對他們來說，可能真的覺得需要用更強烈的衣服來告訴他們，我是誰。」陳忻玥表示，她仍對自己當天的整體造型包含配飾與妝髮都非常滿意，「當天走紅毯，我笑容根本壓不住。」

▲陳忻玥金曲戰袍被說沒特色。（圖／翻攝自Threads／vickychenmusic）

對於網友替她抱不平、聲援留言，陳忻玥感謝大家的溫暖與關心，也希望透過這篇發文讓大家放心，「所以我雖然不認同他們節目中的看法，但完全可以理解他們，感覺就是喜好不同，再加上他們的節目流程、情境下一定會有的，不同的說話方式、思考角度。」最後，她不忘貼心祝福粉絲「have a nice day」，展現她溫柔正向的態度。