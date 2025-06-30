挪威男星首度來台認「交友app找到女友」穩交7年　狂讚夜市蚵仔煎

記者黃庠棻／台北報導

2025年第27屆台北電影節今（30）日舉辦挪威電影《關於愛》媒體茶敘，邀請兩位主演安德莉雅布萊恩霍維格（Andrea Bræin HOVIG）與塔優西塔戴拉雅各布森（Tayo Cittadella JACOBSEN）親臨現場，分享與導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan HAUGERUD）合作的經驗與拍攝過程中的心路歷程。

▲《關於愛》兩位主演安德莉雅霍維格、塔優雅各布森來台參加北影。（圖／台北電影節提供）

首次來台的兩位演員，也對台灣文化留下深刻印象，首先就是對炎熱的天氣相當驚訝，安德莉雅開玩笑說「大家都知道我們來自挪威嘛」，差一點被台北的酷暑打敗。談到台灣的美食，塔優大讚夜市的蚵仔煎、炸花枝、素食米粉「超級好吃」，更表示「只要看到沒英文菜單的攤位，就知道會很好吃！」

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▲《關於愛》兩位主演安德莉雅霍維格、塔優雅各布森來台參加北影。（圖／台北電影節提供）

安德莉雅則提到原本想朝聖永樂市場布料區，無奈碰巧休市，略感可惜，但她也對台灣的禮貌氛圍、寺廟文化與安全感留下深刻印象。而塔優也透露在訪談結束之後，將會與安德莉雅一起到淡水搭程渡輪，體驗與片中角色相呼應的水岸情境。

▲《關於愛》兩位主演安德莉雅霍維格、塔優雅各布森來台參加北影。（圖／台北電影節提供）

談到片中透過交友軟體尋找愛情的情節，塔優自曝是Tinder成功範例，大方透露「我和現任女友從2018年就在一起了。」他認為交友軟體有好壞兩面，端看如何使用；安德莉雅則笑說雖然自己沒用過，但看到塔優的例子也讓她更相信這樣的愛情是可能的。

▲《關於愛》兩位主演安德莉雅霍維格、塔優雅各布森來台參加北影。（圖／台北電影節提供）

《關於愛》為豪格魯德導演「性愛夢三部曲」的第二部，以一位理性女醫師與溫柔男護士的關係為主軸，透過誠實且極具張力的對話，描繪現代人對愛、自由與親密關係的思辨與拉鋸。