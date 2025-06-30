楊乃文金曲演出震撼全網！　突宣告「9月重磅喜訊」粉嗨炸

▲楊乃文宣布9月展開新一套巡演。（圖／亞神音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

上週在金曲獎上演出盡顯女王風範的楊乃文，具穿透力的歌聲及強大的氣場讓觀眾為之震撼，為了在金曲獎上有完美的表現，除了反覆聆聽告五人的〈愛人錯過〉，她在練唱林強的〈愛情研究院〉時，也請教了身邊不少會講台語的工作人員，並且一直不斷播放原唱的音檔，空閒時間都在邊聽邊練唱，讓自己在正式演出時更為流暢。

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▲▼楊乃文新的巡演視覺海報曝光。（圖／亞神音樂提供）



鮮少聽到楊乃文演唱台語歌曲的歌迷大為驚艷，大力稱讚她唱出歌曲的精隨，讓原本很擔心自己聲調和發音不夠標準的楊乃文，在演出結束後終於稍稍放心：「真的是鬆了一口氣，也辛苦製作人陳君豪了。同時也很感謝共演的告五人，一起完成了這場高壓的演出。」

而她也宣布新的Live巡迴「NOIR黑」正式啟動，首場將由9月19日上海站起跑，對於即將啟程的巡演，楊乃文自己也相當期待，她表示很喜歡在Live House裡與樂手和觀眾距離很近的演出方式，身體對音樂的感受會更強烈，也有更多機會互動、交流，希望歌迷們也可以在演出時，沉浸在「NOIR黑」所打造出的音樂及光影氛圍中。

新的巡演命名為「NOIR黑」，選擇以象徵回歸搖滾原生的Live House為表演場所，想為觀眾呈現出更貼近、更直接的搖滾感動。楊乃文特地為此次巡演拍攝新的視覺海報，除了服裝以黑為主色調，連頭髮都染成極富質感的藍黑色。攝影師周墨將整個攝影棚包裹起來，再油漆成黑色，營造出沉穩又有深度的意境。畫面上的黑色如同去除了虛假的真實與潔淨，彰顯出楊乃文簡單、純粹又極具搖滾魅力的核心精神。