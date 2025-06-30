金曲樂團宇宙人擺地攤、借錢拍片　吐「愚世代」真實心聲！

▲宇宙人的音樂登上國際。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人的音樂近來接連登上國際品牌廣告與大型活動舞台，歌曲〈大志若魚〉獲Apple青睞，成為Mac廣告主題曲；而〈往前〉則在2025年世界壯年運動會開幕式中盛大呈現，宇宙人分享：「我們的歌能透過很多方式被傳唱出去，無論是演唱、當主題曲或廣告曲，這就是身為創作者，活在這個世界上最開心的事！」

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▲宇宙人進來展開新歌籌備。（圖／相信音樂提供）



〈大志若魚〉搭配Apple的Mac電腦廣告，以青春校園為主題，描繪學生面對真實挑戰的歷程，從適應宿舍生活、搶圖書館座位，到與熄燈時間賽跑，阿奎談起這首歌的創作靈感，表示：「有人稱我們這世代是『愚世代』，但我們會去擺地攤、跟人借錢拍片、去澳洲打工度假，看似愚蠢，其實是用我們的方式體會人生。就像魚一樣，看起來傻，但努力游往更好的方向。」



此外〈往前〉也登上世界壯年運動會開幕舞台，以歌舞劇形式熱鬧呈現下班人潮、夜市街景、運動公園等日常風景，將宇宙人擅長的都會敘事發揮到極致。宇宙人分享：「這個時代的未來變化太快，永遠無法預測下一步會怎麼走，〈大志若魚〉與〈往前〉都傳遞出一種堅定前行的力量，我們很榮幸能透過音樂鼓勵大家。」



持續創作不間斷的宇宙人，近期也展開新歌籌備，小玉特地前往北海道閉關寫歌，他說：「我想去接近大自然的地方吸收能量，讓自己調節一下。」方Q則展開一連串音樂交流，與Liam Mockridge、Parcels等歐美紐澳音樂好友互動密切，團員們也與韓國樂團Nell相見歡、交流創作心得。剛升格成「二寶爸」的阿奎，則努力在家庭與練團間取得平衡，笑說：「行程更滿，但也更快樂！」

