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中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》最血腥關卡搬來台

記者吳睿慈／台北報導

南韓風靡全球的劇集《魷魚遊戲》第3季於日前上線熱播，引爆全球討論熱潮。台灣Netflix繼2024底於高雄打造全球最大、高達13米的「海上英熙娃娃」後，這次帶著「英熙」北上帶來全新角色「哲秀」，兩個巨型人偶一同現身中正紀念堂，展開超巨大跳繩遊戲。

▲▼中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》跳繩關卡真實搬來台灣。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲3》跳繩關卡真實搬來台灣。（圖／Netflix提供）

▲▼中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》跳繩關卡真實搬來台灣。（圖／Netflix提供）

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《魷魚遊戲3》THE FINAL GAME魷戲玩到底29日於中正紀念堂登場，吸引大批民眾共襄盛舉。本次特別設置兩座高達7公尺的巨型英熙與哲秀娃娃，分別站立於跳繩兩端，邀請觀眾與粉絲一同參與遊戲，現場充滿著劇裡經典元素，整座中正紀念堂在夜幕下被粉紅燈光點亮，搭配兩座巨型人偶，讓人彷彿一腳踏入劇中緊張刺激的比賽。

▲▼中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》跳繩關卡真實搬來台灣。（圖／Netflix提供）

▲活動揭幕式由《魷魚遊戲》粉紅守衛樂儀隊氣勢開場。（圖／Netflix提供）

活動揭幕式由《魷魚遊戲》粉紅守衛樂儀隊氣勢開場，熟悉的起床音樂響起，整齊劃一的隊形隨節奏變化，依序展演出《魷魚遊戲》中象徵性的圓形、三角形、正方形等符號，讓現場觀眾驚呼連連，瞬間將氣氛炒熱至最高點，為本場魷戲「THE FINAL GAME 魷戲玩到底」揭開精彩序幕，粉絲們也隨之進入「遊戲模式」，準備接受一連串趣味挑戰。

▲▼中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》跳繩關卡真實搬來台灣。（圖／Netflix提供）

▲活動現場設有《魷魚遊戲》經典關卡。（圖／Netflix提供）

除了主舞台的巨大跳繩外，現場還設有《魷魚遊戲》主題闖關小魷戲。影集中經典的遊戲如抓石子、踢毽子、打碑石等遊戲，讓現場的粉絲與民眾化身挑戰者，彷彿親身踏入影集中刺激的遊戲世界。現場笑聲、加油聲此起彼落，展現粉絲對於《魷魚遊戲》強烈的喜愛與投入感。

▲▼中正紀念堂驚現「7m巨型英熙、哲秀」　《魷魚3》跳繩關卡真實搬來台灣。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚遊戲》在中正紀念堂的活動將展出至7月6日。（圖／Netflix提供）

位於中正紀念堂的Netflix《魷魚遊戲》英熙、哲秀巨大跳繩遊戲與主題闖關小魷戲為6月29日、7月5日、7月6日三日限定，而巨型英熙與哲秀娃娃將持續展出至7月6日，歡迎粉絲於平日前往打卡拍照，《魷魚遊戲3》現正於Netflix熱播中。

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魷魚遊戲3

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