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黃安住進福州豪宅「全款買別墅豪車」　62歲憂萬一掛了：已安排好

記者張筱涵／綜合報導

62歲資深藝人黃安29日在微博發文《來生願在種花家》，不僅回顧近年生活轉變，也罕見透露自己已清點完財產，生死規劃早有安排。他強調：「為了不留債務在人間，免得下輩子為了還債又來了，我沒有任何貸款、負債，買任何東西包括別墅豪車，全都是全款，我也交代家人萬一我掛了，那些身外之物如何處理。」

外送稿　▲▼黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

▲黃安。（圖／翻攝自微博／黃安）

黃安自2022年移居福州後，生活大幅轉變。他提到，雖然2023年「生了好幾場病」，但2024年身體調整好後，到了2025年，他已「63歲了，這一年決定餘生發菩提心，發力在利益眾生的事業上」，自己如今的生活條件無虞，在福州住進夢想中的別墅，內有佛堂、書房、花園與家庭影院，還有保姆照顧生活：「我的生活獲得最好的照顧，我就全力讀經典、行善業、講經說法、不亡以待盡。」

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學佛之後對生死更加坦然，黃安引用星雲大師名言：「有佛法，就有辦法」，並說：「沒有學佛的，或者說沒有任何信仰的，面臨死亡的時候，沒有不手忙腳亂的，所謂的看淡生死，不服就幹，到時候再看吧，別嘴硬。」

對於晚年的社交態度，黃安也直白表示：「我一生雖談不上六親緣淺，但也喜歡深居簡出，對一切無謂的社交全部拒絕，喜歡跟對脾氣的朋友來往，也喜歡獨處，都行。」

文章最後，他滿懷感恩寫道：「我們何其幸運，趕上生活在中華民族偉大復興的時代。如果我『不幸』還要再來一次，此生無悔入華夏，來生願在種花家！」

【黃安微博全文】

《來生願在種花家！》

「有佛法，就有辦法」，這句話是佛光山星雲大師的名言。

是的，親近佛教可以讓一個人變得圓融、不執著。佛說八萬四千法門，就是為了對應八萬四千種人、八萬四千種煩惱，任何人、任何煩惱，在佛法中都有對應解決的方法。

自從2022年60歲搬到「有福之州」福州，2023年61歲生了好幾場病，2024年62歲調整好了，2025年63歲了，這一年決定餘生發菩提心，發力在利益眾生的事業上。

福州人的好脾氣、好天氣，讓我這個冬天出生、八字缺火的小土豆，過得如魚得水。

福州別墅寬敞的空間，實現了我想要的佛堂、書房、花園、家庭影院、大客廳、養寵物、保姆阿姨……我的生活得到了最好的照顧，我便全力讀經典、行善業、講經說法、不亡以待盡。

沒有學佛的，或者說沒有任何信仰的，在面對死亡的時候，沒有一個不手忙腳亂的。所謂的看淡生死、不服就幹，到時候再看看吧，別嘴硬。

我一生雖談不上六親緣淺，但也喜歡深居簡出，對一切無謂的社交全部拒絕，喜歡與對脾氣的朋友來往，也喜歡獨處，都可以。

為了不留債務在人間，免得下輩子為了還債又來，我沒有任何貸款、負債，買任何東西，包括別墅豪車，全都是全款，我也已交代家人萬一我掛了，那些身外之物該如何處理。

我再說一次，餘生只發力在利益眾生之事業，其他的不再追求了，我的一生在精神與物質上都很滿足，時時心存感恩，也沒有非分之念想。

我們何其幸運，趕上生活在中華民族偉大復興的時代，如果我「不幸」還要再來一次，此生無悔入華夏，來生願在種花家！

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