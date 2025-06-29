金曲36／TRASH熬15年終鍍金！　自爆「曾只有30個觀眾」父台下激動噴淚

▲TRASH奪下最佳樂團獎。（圖／記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎昨（29日）落幕，出道15年、4度入圍「最佳樂團獎」的TRASH，終於正式拿下獎項，讓他們感到又驚又喜，在慶功宴上一致表示：「當下腦中一片空白。」阿夜說：「沒有預計會得獎；不過想到入圍前三次講了三次說如果得獎，要把夜店包下來開香檳，現在得獎了，卻沒有要做這件事了。」笑說團員們都過了30歲，自封「養生搖滾」，直言現在會健身，盡量早睡不熬夜。

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▲▼TRASH入圍4次終於奪獎。（圖／記者林敬旻攝）

而最令他們印象深刻的是，10年前的6月28日正是他們第一次揭曉入圍金曲獎的日子，10年後，他們在典禮上終於拿到了獎座，這次得獎，除了四人心理都感到激動外，魁剛更透露這次的金曲獎對他來說有著特別的意義，原來獎項的揭曉正好與父親的生日重疊。他分享道：「這對我來說是難得的巧合，這個獎正好是送給他的生日禮物，我覺得意義很重大。」

而魁剛的父親同為音樂產業從業者，昨晚典禮也在台下同步見證TRASH經典的一刻，魁剛說：「聽說爸爸有哭，但我沒看到，這輩子都沒看過。爸爸今天(金曲獎)都在忙自己公司的事。」他更回憶過去自己組團時，總是邀請父親來看演出，卻總是未能如願，直到某次小型龐克音樂節上，父親才出現在現場，當時台下只有大約30個觀眾。

TRASH對這次的得獎並不感到壓力，成員們表示：「現在仍然在感受得獎的開心，對未來充滿期待。」他們透露，接下來將有一系列的海外演出計劃，包括將參加新加坡音樂節等重要活動，此外，團員們也計劃進行創作與休息，為未來的音樂作品蓄力。

