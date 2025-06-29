金曲獎／告五人演出衰挨批「聲音被蓋掉」　音樂總監道歉還原真相　

記者蔡琛儀／台北報導

第36屆流行音樂金曲獎頒獎典禮28日在台北小巨蛋順利落幕，告五人與楊乃文聯手演出獲網友好評，不過有網友認為告五人的收音出問題，讓犬青的歌聲都被蓋過。對此，今年金曲獎的成音總監陳君豪特別出面道歉：「關於楊乃文與告五人的演出片段，因為成音轉播上的技術細節未處理完善，導致告五人的收音麥克風偏小聲，是我個人有未盡完善之處，和主辦單位、硬體設備廠商與轉播單位無關。」

▲▼告五人和楊乃文昨晚在金曲獎合體演出。（圖／台視提供）

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陳君豪並表示：「看到網路上對他們的批評與誤解，作為音樂總監我深感不捨，也必須負起責任。這段演出他們投入了非常多心力，作為長期合作的夥伴，我非常清楚雲安與犬青現場演出的實力。這次沒有讓他們被完整地聽見，是我失職，特此向告五人還有關注金曲獎的觀眾們致歉。」

他也談到：「典禮結束後，會與團隊重新處理一個不修Vocal的混音版本（僅平衡音軌大小聲），完整呈現在官方 YouTube。這段組曲本身就是我個人非常喜歡的，也能真實展現乃文與告五人一直以來的生猛爆發力。屆時歡迎各位愛樂的朋友轉載分享，也希望這次金曲的聲音與演出能持續被看見與聽見。」