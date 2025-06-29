魏如萱奪金曲歌后加碼好消息！在家練〈十分鐘的戀愛〉唱2句就哽咽

記者黃庠棻／台北報導

第36屆金曲獎頒獎典禮28日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人，稍早由魏如萱抱走最佳華語女歌手獎，這也是她第二次奪得歌后寶座，激動到在台上哭出來。

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▲魏如萱拿下第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（圖／記者林敬旻攝）

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魏如萱二度封后，在慶功宴上透露自己在頒獎典禮上其實一直在忍耐情緒，壓抑想哭的心情，因為第一次得獎時表情太過猙獰，這一次希望能夠好好地把想要說的話講完，只不過在得獎後都還沒跟任何人聯繫，坦言自己有「紅點強迫症」，只要打開就會想要把訊息回完，因此尚未打開手機。

▲魏如萱拿下第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（圖／記者林敬旻攝）

而魏如萱在第36屆金曲獎頒獎典禮奪得歌后之前，她在緬懷已故藝人的表演獲得許多網友好評，透露在選擇表演歌曲上有跟導演以及陳建騏討論，在演出〈十分鐘的戀愛〉前並沒有通知小S，她直呼「我不敢打擾她」，更表示這首歌從練習時就帶有很重的情緒。

▲魏如萱拿下第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（圖／記者林敬旻攝）

在家練習〈十分鐘的戀愛〉時，魏如萱沒有一次能完整地把歌唱完，大概唱到第二句就哽咽，只有在舞台上時她才能整理好情緒，直呼「在家完全無法唱好」，另一首方大同的〈愛愛愛〉她同樣也有很大的挑戰，不僅音域、曲風，她還必須邊走邊唱，懊惱地直呼「我在正式表演時有唱錯」，儘管如此仍是她狀態最好的一次演唱。

▲魏如萱拿下第36屆金曲獎最佳華語女歌手獎。（圖／記者林敬旻攝）

此外，魏如萱奪得人生第二座歌后寶座，表示專輯《珍珠刑》都還沒有大型的表演現場，因此在慶功宴上加碼好消息，宣布將會在明年上半年舉行演唱會，地點則會在小巨蛋。至於得獎獎金，上一次捐出去給流浪動物，這一次也會全數捐出，說道「這次應該選跟小孩有關的」。