金曲／阿夜暴瘦後台認了「瘦10kg」　TRASH入圍4次奪獎：不敢相信

記者黃庠棻／台北報導

第36屆金曲獎今（28）日晚間7點在台北小巨蛋盛大登場，本屆紅毯主持人由偉晉、陳明珠共同擔任，星光大道結束後，頒獎典禮也正式開始。這一次的金曲獎並沒有主持人，而是改由「引言人」代替，稍早最佳樂團獎由麋先生頒發，最終由TRASH樂團奪下。

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▲TRASH奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳樂團獎。（圖／記者林敬旻攝）

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TRASH樂團由阿夜、魁剛、頤原、博文組成，在2009年出道，曾入圍過3次金曲獎都槓龜，終於在2025年第四度入圍之際奪下最佳樂團獎，稍早4人一同現身典禮後台接受訪問，在走廊上遇到歌手好友阿布絲，雙方開心尖叫。

▲TRASH奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳樂團獎。（圖／記者林敬旻攝）

主唱阿夜近期瘦了不少，在採訪中透露瘦了10公斤，笑說在頒獎人講到樂團名字時還以為是假的，直呼「不敢相信，太震驚了」，坦言每一次入圍都偏佛系，留給上天安排，沒想到第四次入圍終於拿獎；貝斯手博文則感性說道「入圍的樂團都是很好的朋友，完全沒有預料到」。

▲TRASH奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳樂團獎。（圖／記者林敬旻攝）

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鼓手魁剛表示頒獎人麋先生是TRASH的好友，從好兄弟手中拿到獎項特別開心，加上今天又是父親的生日，剛好爸爸是資深唱片從業人員，也是自己音樂啟蒙老師，因此拿獎又更重大的意義；頤原則感性表示「10年了終於拿到，這一切很不真實，感謝團員，同時也是我最好的兄弟」。

▲TRASH奪下第36屆金曲獎頒獎典禮最佳樂團獎。（圖／記者林敬旻攝）