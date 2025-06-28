才女蘿兒睽違4年推新輯！封面驚見「極致裸露X光片」　子宮內避孕器也入鏡

記者蕭采薇／台北報導

葛萊美肯定紐西蘭才女蘿兒（Lorde）推出睽違4年的全新專輯《聖女》（Virgin），用音樂赤裸記錄自己女性特質，專輯名稱富含多重概念，超越字面上的「處女」或「性純潔」之意；而為呼應專輯概念，封面更以「極致裸露」的X光片呈現，蘿兒形容這張專輯是「百分之百的血淚之作」。

▲蘿兒睽違4年，推出全新專輯《聖女》（Virgin）。（圖／環球音樂提供）

蘿兒先前曾在社群上分享「Virgin」一詞的定義，可以意旨「不依附於男人的獨立女性」，同時也是拉丁文中男人（Vir）與女人（Gyne）的結合，象徵雙性特質；另一層意義則是純淨未被污染的本質。

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蘿兒表示想要創作一張能反映自己女性特質的紀錄，「這是赤裸的、直覺的、純真的、優雅的、開誠布公的、靈性的與陽剛的。我對這張專輯感到既驕傲又害怕，無處躲藏。我相信，將我們內心最深處化為音樂，是讓我們獲得自由的方式。」

▲蘿兒《聖女》專輯封面以骨盆的X光影像呈現。（圖／環球音樂提供）

專輯封面以骨盆的X光影像呈現，畫面中可見皮帶扣、褲子的拉鍊和子宮內避孕器，蘿兒表示自己對X光、核磁共振和超音波等科技影像相當感興趣，她解釋：「X 光片是一種極致的裸露！你什麼都看的到，感覺非常私人但又富含神秘感，這非常像我，也很符合這張專輯的概念。」

▲蘿兒形容這張專輯是「百分之百的血淚之作」。（圖／環球音樂提供）



蘿兒形容這次的專輯顏色是透明的，「就像洗澡水、窗戶、冰、唾液一樣，全然的透明。聲音在任何可能的情況下都保持一致。我試圖徹徹底底地看清自己。」全新專輯《聖女》數位平台已經上線，實體預計7月4日發行。