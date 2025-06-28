訪問／窪田正孝來台探班愛妻「嗑蔥油雞便當」　大拇指讚：日本開店絕對大賣

記者吳睿慈／台北報導

日本男神窪田正孝2024年曾隨著妻子水川麻美秘密訪台，他28日受邀台北電影節與影迷見面，率先接受台灣媒體聯訪，顛覆寡言的刻板印象，展現親民的一面，他熱情表示：「去年第一次來，對來台灣街景印象深刻，有感受到台灣人好像很喜歡日本，大家會努力用日文跟我說明，台灣人很親切又溫柔。」去年隨著妻子來台，他還首度嘗試了台灣便當，大讚超好吃「在日本開店絕對大賣」，逗笑所有人。

▲窪田正孝2024年就來過台灣，當時吃到劇組便當覺得驚艷。（圖／記者吳睿慈攝）



窪田正孝28日接受台灣媒體聯訪，他大方分享第一次來台的細節，是為了探班妻子的工作，「上次我是跟妻子來台拍攝，因為剛好我的工作也告一段落，所以我就跟著一起來了，那時候是數位攝影棚，現場看到攝影棚，跟日本很像、但氣氛不同」，回憶著工作人員很熱情歡迎他，在片場還首次吃到了「台灣便當」，他眼睛一亮表示：「超好吃！蔥油雞腿便當，如果在日本賣的話，一定會大賣。」

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近來熱衷與Chatgpt對話，窪田正孝自爆：「我離開公司後，會問它未來願景『該怎麼做比較好』，我會跟它聊天，還會學習英文、正確文法等，Chatgpt老師很溫柔，它會鼓勵我『你的英文有進步喔』，在老師的解救下，我們一起在努力學習的道路上。」回答相當幽默。

此趟為了電影《惡夏》而來，窪田正孝在電影裡飾演聲色場所的店長，被問到有先場勘嗎？他解釋看角色不同調整：「如果有需要學習技能的話，我會去，比方說學習舞蹈，我就會去調查，雖然不是直接體驗，但可能未來在作品上都會有幫助，也許10年後現在經歷的事情可能也會有幫助。」電影裡眾多美女包圍，他則老實地笑答：「說實話，有一點點開心。」

對於角色頗有感觸，窪田正孝強調，「我不覺得我演得角色是壞人，人性本善、人性本惡，我認為雙方都是存在的，壞人正在做這些事情時，不會覺得我在做壞事，是有其他人評論才會認為是做壞事還是好事，所以我覺得是同時存在的。」他舉例，「什麼是善人呢？可能對地球有貢獻的人，也許就是善人，就像是保護環境、可能就是吃好的食物等等。」

▲窪田正孝得知台灣粉絲表示「要燒香才能見到他」，他搖搖手表示「沒有啦」。（圖／記者吳睿慈攝）



窪田正孝出道以來沒來過台灣與粉絲見面，使得台灣粉絲幽默表示「要燒香才能見到他」，他得知此事後謙虛搖搖手，「這次能夠來到台北電影節，像現在可以這樣採訪、還有現場工作人員，都跟我說看過我的做品，我真的很高興，我身為演員是單方向給粉絲回饋，我們不是歌手、沒有演唱會，沒辦法在現場感覺所有粉絲給予我們的回應，這次來到台灣才感受到原來我的作品有傳達給各位。」

▲窪田正孝希望來台拍戲喊話導演「請找我拍戲」。（圖／記者吳睿慈攝）



窪田正孝非常感謝粉絲的支持，他也深刻體驗演員職業備受考驗，「不論是在哪個OTT平台，內容越來越多元化，我們演員也一直被試煉，現在大家都可以自由製作，屬於演員的界線越來越少，像是做直播、影片等等，很多人都可以變得有名，可以很自由播放，現在的時代就是這樣，演員形象的界線越來越不存在，現在正在發生的事情，沒有真、沒有假，自由播放表達自由意見，對我來說希望未來能夠依照我想做的事情，非常重視自己的作品，透過作品跟全球有連結。」

希望把觸手伸向海外，窪田正孝向台灣導演喊話：「Come on offer！」他表示雖然對於台灣還沒那麼認識，但在北影後台遇到很多優秀的導演，隔空喊話「請大家找我演戲」，即將迎來出道20週年，他表示：「如果有機會的話想試試看，現在的自己會想多看看藝術、美術，培養自己的興趣，比方說去逛逛博物館去看展。」希望來台拍戲。