「趙薇接班人」認曾為錢拒絕王家衛邀約！　首吐真實內幕

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星黃奕因主演《還珠格格》，一度被看好是趙薇接班人，現年45歲的她，近年來雖不如當年光芒耀眼，但她在演藝圈依然努力不懈，近期靠著《似錦》反派長公主，再攀新事業巔峰。早年她因兩段婚姻風波導致事業一度中斷，近日她受訪時坦言，前幾年為了生計與養家，不得不婉拒名導王家衛邀演電視劇《繁花》的機會。

▲黃奕近日出演《臨江仙》。（圖／翻攝自黃奕微博）

黃奕透露，當時王家衛親自發出邀約，希望她能加入《繁花》演出，但因為該劇拍攝期長達四個月，且角色內容尚未明朗，她也面臨生活壓力，加上還得撫養年幼女兒，最終只能忍痛回絕，改接另一部戲分更多、報酬更明確的作品《夏末初見》。她坦言，這個選擇雖無奈，卻是當時「最務實的決定」，展現身為母親與家庭支柱的艱辛。

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▲黃奕一度為了生計拒絕名導王家衛的邀約。（圖／翻攝自黃奕微博）

回顧過去，黃奕於2009年閃嫁僅認識41天的CEO姜凱，婚姻維持不到一年便草草收場。2012年她再婚富商黃毅清，婚後誕下一女，但兩年後關係急轉直下，雙方在微博公開互相指控，男方指她出軌，她則反擊對方家暴，鬧得滿城風雨。兩人最終於2014年10月結束婚姻，這段風波也重創黃奕在觀眾心中的形象，演藝工作急速減少，所幸2022年參加《乘風破浪3》後，重新活躍在演藝圈。