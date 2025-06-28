藍正龍同框「眼鏡妹小助理」！網驚認是日本國民女神…拍過台灣偶像劇

記者陳芊秀／綜合報導

男星藍正龍近日曬出一張與眼鏡妹的合照，並稱對方是「小助理」。而網友驚訝認出眼鏡妹是日本國民女神長澤雅美，兩人曾合作過2014年播出的台灣偶像劇《流氓蛋糕店》，兩人久違同框勾起回憶殺！

▲藍正龍曬照同框「眼鏡妹小助理」，網認出是日本國民女神長澤雅美。（圖／翻攝自微博）

藍正龍PO文：「小助理，十年後相遇在上海⋯⋯大家還記得嗎？」合照中，兩人穿搭都是休閒風，他身穿深藍色內搭上衣，外搭一件淺藍色牛仔襯衫外套，眼鏡妹穿著白色印有熊圖案的T恤，搭配灰色長褲，戴著方框眼鏡、露出甜甜微笑，且留著一頭中長髮，髮尾微微卷曲。

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貼文沒有提及合照的對象名字，網友細看發現是日本女星長澤雅美，瞬間湧入大批網友朝聖留言「哇！好久不見啦」、「這波回憶殺直接拉滿啊」、「十年很長，能和老友再相見太難得了」、「好想知道你們見面時的第一句話是什麽」、「隔著屏幕（螢幕）都感受到這份重逢的珍貴，一定是特別的緣分」、「顏值怎麽能這麽高啊 」、「看過流氓蛋糕店」。

▲長澤雅美曾來台灣拍偶像劇《流氓蛋糕店》，以中文說台詞沒用配音。（圖／翻攝自網路）

《流氓蛋糕店》是台灣可米影視與日本合作的偶像劇，改編自同名日本漫畫，由長澤雅美、藍正龍、馬如龍等人主演，長澤雅美來台拍戲時堅持以中文講對白，沒有另外請人配音。她苦學中文有成，在日劇代表作《信用詐欺師》也大秀中文台詞，最近飛大陸上海出席電影節活動，也與藍正龍難得相隔10年再度同框。