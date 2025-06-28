模仿費玉清爐火純青　林俊逸難逃白冰冰魔手

記者葉文正／台北報導

白冰冰、陽帆、台一線阿玟東諺、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，主題「歌聲模王傳唱金曲」邀請到會模仿又會唱的林俊逸、陳思安以及楊哲。林俊逸一首〈古月照今塵〉優雅高亢的歌聲，猶如費玉清來到現場，讓全場聽得如癡如醉。

▲白冰冰手癢，直摸林俊逸。（圖／民視提供）

白冰冰突然又「手癢」撫摸林俊逸的臉誇皮膚曬得黑又亮，再慢慢摸到胸肌、腹肌說：「你有在練身材喔」，讓林俊逸哭笑不得一直左閃右閃，全場笑說「這冰冰姐最愛」，搞笑畫面全場笑歪，林俊逸更是模仿起費玉清〈晚安曲〉還有陳小雲〈舞女〉，優雅又瘋狂的表演讓全場拍手叫好，還讓主持人陽帆搞笑說要帶他去看醫生。

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▲林俊逸模仿功力強。（圖／民視提供）



擅長模仿江蕙的陳思安更是左側臉對鏡頭並說小撇步要帶點嚴肅，突然又模仿起葉璦菱、鄧麗君唱歌，維妙維肖的歌聲讓全場驚艷，楊哲更是帶來陳一郎、李炳輝的模仿，讓主持人白冰冰說歌手真的太有才藝，能來節目唱歌的都很厲害，更是在節目感謝觀眾的支持，收視長紅大開紅盤。

▲楊哲(左起)、陳思安與林俊逸 。（圖／民視提供）

收視最高的「超級孩子王」單元中，10歲的周柏霖與弟弟周祐均合唱〈落雨聲〉，成熟的轉音以及情緒，讓不輕易掉男兒淚的陽帆難得在節目上哭了。另一組林子瑜與林姵逸向全台灣最傳奇的「美魔男」陽帆致敬，穿上可愛俏皮的車掌服裝演唱〈愛情列車長〉，可愛爆棚讓全場直呼卡哇伊。