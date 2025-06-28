金曲獎／入圍全槓「我哪不對」！他超敢講：請評審改進 台下反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行，特別的是，今年的典禮取消主持人，由6組跨世代音樂人擔任「六角引言人」開場。方才登台的是此次擔任引言人的桑布伊，妙語如珠的他除了開自己玩笑，還開所有入圍者的玩笑，甚至開評審的玩笑，逗得全場哄堂大笑！

▲桑布伊擔任引言人。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



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桑布伊本屆有入圍最佳原住民語歌手獎、以及最佳原住民語專輯獎，但剛剛兩座獎項已頒發完畢。並沒有拿獎的他除了自嘲「我都入圍了但都沒得獎」，還開玩笑說「等一下不只是我不會得獎，還有很多人不會得獎」，他更幽默反問「入圍就是得獎真的嗎」。

▲▼桑布伊逗得台下所有人哈哈大笑。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)



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更幽默的是，桑布伊接著開起評審的玩笑，「我們哪裡做不對請評審改進 」，一說出口立刻掀起全場哄堂大笑，他連忙解釋是在開玩笑，加上自己也當過評審，所以了解評審的辛苦。