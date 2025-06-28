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金曲獎／「下半身全透視」領獎！ 一開口就說錯話：快昏倒 她激動哭了

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行，特別的是，今年的典禮取消主持人，由6組跨世代音樂人擔任「六角引言人」開場。方才頒發的是最佳單曲製作人獎，最終是海大富拿獎，作品是阿布絲・塔娜比瑪專輯《QUEENDOM》內的歌曲〈Bunun 布農〉。

▲▼第36屆金曲獎頒獎典禮最佳單曲製作人獎，海大富／BUNUN 布農《QUEENDOM》﹙演唱者：阿布絲・塔娜比瑪﹚。（圖／記者林敬旻攝）

▲海大富、阿布絲・塔娜比瑪。（圖／記者林敬旻攝）

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阿布絲・塔娜比瑪一上台就十分激動，海大富讓她先致詞的時候，她一度哭到說不出話來，未料一開口就說錯話，本來想謝謝金曲獎，結果說成「謝謝評審獎」，連忙糾正過來，並激動地說「我快昏倒了」。

▲最佳單曲製作人獎，海大富，〈Bunun 布農〉。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

▲▼阿布絲・塔娜比瑪一度激動到說不出話。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival)

▲最佳單曲製作人獎，海大富，〈Bunun 布農〉。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節 Golden Melody Awards & Festival）

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海大富則表示：「那個……打個招呼。我的爸媽沒有不讓我玩音樂，他們說我開心就好。我要謝謝金曲獎，謝謝評審團，然後謝謝阿布斯的創作跟才華。製作人一直都是透過歌手在認識這個世界，那她願意繼續創作，這對我們來說是很重要的。」

▲▼第36屆金曲獎頒獎典禮最佳單曲製作人獎，海大富／BUNUN 布農《QUEENDOM》﹙演唱者：阿布絲・塔娜比瑪﹚。（圖／記者林敬旻攝）

▲海大富、阿布絲・塔娜比瑪。（圖／記者林敬旻攝）

不只這樣，海大富還想謝謝參與製作這首歌的所有老師，以及企劃、宣傳和經紀人，「所以我想要謝謝所有參與的夥伴們，然後謝謝現在還一直跟我共事的音樂人們，然後謝謝華納唱片。」

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