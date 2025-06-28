劉玳妍3年婚遭控棄家出軌網紅！他否認當小王…老公曝光離婚協議書

▲葉澤毅和劉玳妍2022年登記結婚，婚姻不到3年破局。（翻攝自葉澤毅IG）

圖文／鏡週刊

劉玳妍和阿卡莎納外遇事件爆發後，兩人多次拍YT影片澄清，完全不認彼此有不倫關係，阿卡莎納甚至親自拍片砲轟葉澤毅除了讓劉玳妍養家，還要求要將存款給他，但那是劉玳妍多年存下來未來要給孩子的錢，認為他沒有男人擔當，對此，葉澤毅也提出兩人的離婚協議否認此說法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿卡莎納拍片指葉澤毅要求劉玳妍支付他的所有生活開銷，他提出離婚協議反駁。（圖／翻攝自YT)

葉澤毅表示，和劉玳妍結婚以來，每月20萬左右的家庭開支，前4年幾乎由他一人承擔，另外還有380萬裝潢與傢俱費、30萬搬家輕裝潢費用，劉玳妍是直到2024年6月才開始接手家裡開銷。

葉澤毅也提出透過律師擬的6項離婚協議訴求，包括同意離婚、撫養費金額、給付銀行貸款155萬，還有要求50萬精神賠償等。



更多鏡週刊報導

棄家劈腿出暗招1／獨家！天氣女孩劉玳妍不倫阿卡莎納 想砸150萬「到美國洗白」趁勢紅一波

棄家劈腿出暗招3／劉玳妍不認外遇自稱被害者 他公開偷情對話紀錄不忍了

獨家／遭控背叛婚姻 天氣女孩劉玳妍：老公欠債為他還了百萬