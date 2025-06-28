4億YTR「MrBeast」挑戰14天斷食曝成果！　不適症狀多：別學我

記者劉宛欣／綜合報導

全球最大咖YouTuber「Mr Beast」（野獸先生）Jimmy Donaldson擁有超過4億訂閱，經常執行各種挑戰，過去，他曾經嘗試執行了14天的斷食，最終他體重猛降超過10公斤。雖然成果驚人，Mr Beast卻嚴正警告粉絲：「不要模仿這個挑戰，這對身體傷害很大！」展現對健康的擔憂。近日他在一段與喜劇演員Theo Von對談的影片中，也提起了這段經歷。

▲Mr Beast過去曾挑戰過斷食14天。（圖／翻攝自MrBeast Instagram）

27歲的Mr Beast身高195公分、體重110公斤，BMI為26，在開始挑戰斷食後，只喝水、不進食任何熱量食物。持續到第5天左右，身體便開始明顯感到虛弱與疲憊。檢查過後，他發現短短兩週內掉了將近2.7公斤肌肉及5.9公斤脂肪，雖然達成瘦身目的，但流失的肌肉量也讓他感到沮喪，「即使在開始進食後，肌肉也不會立即恢復。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Mr Beast對於肌肉流失感到沮喪。（圖／翻攝自MrBeast Instagram）

Mr Beast身坦言，整段斷食相當煎熬，期間無法順利站立、走動，經常頭暈且相當疲倦，思緒也無法保持清晰。即便影片持續拍攝、工作不斷，他卻完全提不起勁，因此，他語重心長表示：「正如我在影片中多次提到的，不要像我一樣，在沒有醫療監督的情況下在家嘗試這種作法。」希望以他的經驗，提醒粉絲安全與健康的重要。