金曲獎／陳泳希「透視裸色洋裝秀曲線」　主持人全看傻：好辣

記者王靖淳／綜合報導

第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，本屆星光大道紅毯由陳明珠與黃偉晉三度攜手主持。目前登上星光大道的是入圍最佳新人獎、最佳作曲人的陳泳希。

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▲第36屆金曲獎星光大道，JUD陳泳希。（圖／記者周宸亘攝）

陳泳希身穿一件貼身的長袖連身洋裝，整體以咖啡色與裸膚色為主，側邊採縱向拼接的設計，突顯她的身材曲線。洋裝材質帶有一點微透視感，呈現若隱若現的性感氛圍，並運用深淺色塊營造出立體感。她手上拿著麥克風，轉向側身面對鏡頭，金色長髮搭配臉上的妝容，既時尚又不失個性，就連一旁的主持人陳明珠、黃偉晉都直呼：「好辣！」

▲第36屆金曲獎星光大道，JUD陳泳希。（圖／記者周宸亘攝）

陳泳希入圍本屆金曲獎三項大獎，想起得知入圍金曲獎的那瞬間，她然沒有立即噴淚，但仍覺得情緒非常激動：「大家都非常替我開心，爸媽在第一時間就傳訊息來恭喜我，那天我剛好有工作，在工作現場男友還特地陪我去、幫我看直播。」而提名後親朋好友以及公司同事也傳來滿滿的祝福訊息，令她忍不住眼眶紅紅的感嘆道：「那天真的感受到好多好多愛！」