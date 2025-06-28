金曲獎／緬懷已故音樂人！　一見大S哭了…魏如萱獻唱惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導



第36屆金曲獎頒獎典禮今（28）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，今年取消主持人的節目安排，改由引言人取代主持人。稍早節目表演為魏如萱向逝世音樂人致敬，感念他們對華語樂壇的奉獻。

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▲緬懷已逝音樂人，魏如萱。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

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魏如萱獻唱〈一簾幽夢〉、〈彼個所在〉，〈愛愛愛〉、〈十分鐘的戀愛〉等4首歌，一邊唱的同時，背後的大螢幕也陸續出現瓊瑤、劉家昌、詹宏達、徐慶復、楊立德、陳彼得、方大同、韓賢光、葉清田、拉外．阿利克、大S等11位已故音樂人的照片，讓台下不少人看了為之鼻酸。

▲緬懷已逝音樂人，魏如萱。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）

事實上，這次擔任緬懷橋段演出嘉賓，魏如萱坦言心情複雜：「其實有點敬畏，這不只是一場表演，更像是一場靈魂的對話。我會想像他們坐在觀眾席上聽，這首歌就像一封信，希望他們能收到。」她表示，雖然不是初次參與金曲演出，但每次站上舞台都有不同感受，「每一次都會緊張，那種緊張很像是穿著不同的鞋子走在同一條熟悉的路上。雖然路一樣，但風景不一樣，心跳也會不一樣。」

▲緬懷已逝音樂人，魏如萱。（圖／翻攝YouTube／GMA 金曲獎頒獎典禮暨國際音樂節）