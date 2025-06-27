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公視新聞四主播攜手亮相　徹底數位轉型升級

記者葉文正／台北報導

公視今（6/27）舉辦「始終信任 勇於創新」公視新聞全新改版記者會，總經理徐秋華偕同新聞部經理屠乃瑋，與黃明明、涂恩晨、彭志宇、黃姵涵四位主播共同宣布，將於6月30日起全面啟動節目與棚景改版，從硬體設備到節目內容徹底數位轉型升級。

▲公視新聞全新改版記者會（左起）公視新聞部經理屠乃瑋、主播涂恩晨、黃明明、公視總經理徐秋華、主持人彭志宇、主播黃姵涵。（圖／公視提供）

▲公視新聞全新改版記者會（左起）公視新聞部經理屠乃瑋、主播涂恩晨、黃明明、公視總經理徐秋華、主持人彭志宇、主播黃姵涵。（圖／公視提供）

公視總經理徐秋華在記者會中表示，此次全面改版展現公視「始終信任 勇於創新」的精神，要在數位匯流時代引領新風潮，她說「公視新聞改版不僅是視覺與技術的升級，更代表著公共媒體在數位時代的使命與責任」，從主播陣容到互動模式的全面升級，展現公視對新聞品質與多元服務的堅持。

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▲公視新聞全新改版記者會（左起）公視新聞部經理屠乃瑋、主播涂恩晨、黃明明、公視總經理徐秋華、主持人彭志宇、主播黃姵涵。（圖／公視提供）

▲ 《公視午間新聞》主播涂恩晨。（圖／公視提供）

《公視午間新聞》主播涂恩晨同時身兼國際記者召集人，記者會上她分享近期中東戰事，親自聯繫了以色列、加薩雙邊記者，從他們各自角度平衡報導當地情勢。加薩記者生命安危不明，她說：「每天都害怕沒收到他們的訊息，那邊斷水斷電，記者偶爾才能去醫院充電、才有網路」；也提到加薩這邊「只要有人願意聽，不需要報酬，記者都願意把資訊提供出來，希望可以在國際間發散」，也凸顯加薩局勢危殆；而相對以色列記者就「處於愛國的狀態」，偏向提供該國觀點資訊。

▲公視新聞全新改版記者會（左起）公視新聞部經理屠乃瑋、主播涂恩晨、黃明明、公視總經理徐秋華、主持人彭志宇、主播黃姵涵。（圖／公視提供）

▲  《公視晚間新聞》主播黃姵涵。（圖／公視提供）

涂恩晨也分享與以國、加薩記者「後來都成了朋友，會定期去了解他們狀況」，但掙扎的是「兩邊的人處於交火的狀態，所以我這一陣子都睡不太好」心情頗受影響。深入聯繫，也更理解當地的狀態，涂恩晨有感地說「我可以完全體會到兩邊不同人的感受，但如果還要把這兩邊記者的資訊，作成同一則新聞的話，就會更有感觸」，也說「我想到都會覺得起雞皮疙瘩」。

《公視晚間新聞》主播黃姵涵外型亮眼高䠷，她也分享自己在本土疫情大爆發時擔任醫療線記者，每天奔跑於疫情前線，一度「曾有半年不敢回高雄的家，擔心傳染給家人」。黃姵涵親身體會「採訪穿防護衣一上午，防護衣拉開，汗像水般流出來」，認為親上第一線醫護人員更加辛苦，「他們一整天戴著口罩、穿防護衣」，我們只是去一兩個小時就會覺得害怕，「當時院內群聚感染時，相信他們心理壓力是我們的好多倍」。

疫情穩定後，黃姵涵轉跑政治線，她也強調在公視播報時，特別是政治新聞，會盡力做到平衡報導，例如在選舉新聞中，她會確保各方候選人的訪問秒數相近，並努力聯繫各方說法。她認為「有藍綠兩方觀眾都留言批評，也說明公視確實做到了中立、平衡」。

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