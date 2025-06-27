聽過就不會忘！《不可能的任務》主題音樂作曲家逝世

圖文／鏡週刊

提到《不可能的任務》（Mission Impossible），大家馬上會想到湯姆克魯斯（Tom Cruise），以及那段每個人都會哼「登登登」的主題音樂。其實這主題音樂僅有40秒，但是聽過的人就永遠忘不了，也會有要出任務的感覺。譜寫這段音樂的作曲家拉羅西夫林（Lalo Schifrim）以93歲高齡去世，電影公司表示：「他的才華替我們帶來最受歡迎的音樂，包括那些開場旋律，暗示另一項不可能的任務即將出場。」

這段開場旋律，堪稱是影史上辨識度最高的主題音樂，拉羅西夫林生前曾透露，作曲只花了他3分鐘就寫完了，「對我來說，作曲不是問題，這就像是寫信。寫信的時候，你不用考慮什麼文法或句法，只要寫就對了，就是這意思。」1966年，電視影集《虎膽妙算》製片人要求他，替影集製作開場片頭音樂，要求要有一種打動人心的效果，不管觀眾是在客廳、還是在廚房，只要聽到、就曉得是什麼劇情，要有強烈的辨識度、甚至成為一種強烈象徵的風格。拉羅西夫林說：「我辦到了。」

這段音樂讓他獲得葛萊美獎，當1996年湯姆克魯斯決定把《虎膽妙算》翻拍為電影《不可能的任務》，也沿用了同樣的開場音樂，並且在系列電影都維持同樣的主題旋律。

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除了大眾熟悉的《不可能的任務》主題音樂以外，他也是克林伊斯威特（Clint Eastwood）的合作拍檔，《緊急追捕令》（Dirty Harry）系列也都是拉羅西夫林負責電影音樂。另外成龍演出的好萊塢電影《尖峰時刻》（Rush Hour）共3集，也都是他創作電影音樂。

阿根廷出生的拉羅西夫林，音樂風格涵蓋了爵士樂、搖滾樂，以及管弦樂等，1966年《虎膽妙算》的主題音樂聽起來就更接近探戈、爵士樂，但是在電影《不可能的任務》系列就比較接近搖滾樂。2018年他受頒奧斯卡榮譽獎的肯定，這是第3位獲得此一獎項的作曲家。他表示，「替電影創作音樂是我一生的快樂與創造力，拿到此一獎項是夢想的顛峰，我的任務完成了！」



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