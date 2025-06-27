張本渝將嫁ABC男友！　前男友阿Ben聞喜訊喊恭喜：她應該不會發紅包給我

記者蕭采薇／台北報導

女星張本渝和阿Ben（白吉勝）曾交往兩年，一度同居、論及婚嫁，但兩人當年分手分得不算漂亮，後來也未能成為朋友。如今阿Ben已經和徐小可結婚多年，張本渝近日也傳出好消息，已經答應了定居在美國的ABC男友求婚。阿Ben聽到後大方表示：「好事啊！恭喜！」

▲張本渝透露，已經接受遠距離交往四年男友的求婚。（圖／大愛提供）

白吉勝27日與《角頭》系列演員群高捷、孫鵬、黃騰浩、張懷秋，出席刺青店開幕活動。被問到就愛張本渝即將結婚的好消息，阿Ben直喊：「祝福！很好啊！恭喜！」

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但被問到是否願意接對方的紅色炸彈？阿Ben則淡淡表示：「她應該不會發給我啦！」孫鵬則在一旁補刀：「他都搬離原本住的地方了，找不到人了啦！」阿Ben一度以為在講過去與張本渝的愛巢，瞬間表情慌亂，後來才知道自己會錯意。

▲白吉勝（右一）出席「伊甸紋藝Eden Studio」開幕活動，（左起）高捷、孫鵬、黃騰浩、張懷秋。（圖／記者林敬旻攝）

張本渝跟定居在美國的ABC男友交往4年，不過只見過一次面，每天靠視訊維繫感情。近日剛創業的他，也會和男友分享心情。張本渝男友預計7月、8月回台，她也表示，到時若有空閒就可以去登記結婚，不過仍語帶保留的說：「不確定到時會不會工作纏身，我可能還是很忙。」