訪問／沒完成賢珠遺願！　朴成焄《魷魚3》殺青飛泰國哽咽：我代替妳來了

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導



南韓人氣男星朴成焄過去因主演《黑暗榮耀》爆紅，他接著接演《魷魚遊戲》系列劇集，顛覆過去反派的形象，飾演一位跨性別者「賢珠」，心地善良、熱心助人圈粉無數。第三季27日上線播出，朴成焄日前接受台灣媒體聯訪，他把「賢珠」詮釋得淋漓盡致，甚至受到角色影響，「一殺青後我就飛往泰國拍其他電影，抵達泰國陸地的當下，我就想說『賢珠啊，我代替妳來了』」，當下差點哭出來。

▲朴成焄飾演跨性別者「賢珠」，心地善良受到粉絲喜愛。（圖／Netflix提供）



朴成焄在《魷魚遊戲》裡飾演海軍陸戰隊出身的跨性別者「賢珠」，為了籌到變性手術費用，最大願望就是前往泰國開刀，但遺憾的是，該角色沒有撐到最後。朴成焄在接受訪問時，表達出遺憾的心聲：「像賢珠這樣帥氣又珍貴的角色，我也覺得比想像中還早死掉，我在看劇本的時候也覺得很不捨、很可惜。」

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▲沒完成賢珠遺願，朴成焄《魷魚3》殺青後飛往泰國卻哽咽了 。（圖／Netflix提供）



回憶戲外幕後花絮，朴成焄在結束《魷魚遊戲》拍攝後，立刻就前往泰國拍其他部電影作品，「一抵達泰國時，我就心想『這是賢珠一直很想來到的泰國，我終於替她來了』，當下就有點哽咽想哭的感覺，我想跟她說『賢珠啊，我代替妳來到泰國了』。」還沒走出角色，他的情緒激動。

在劇裡，朴成焄戴著假髮上陣，他解釋假髮是依照頭形打造，「是整頂拆卸的假髮，所以我沒有覺得不方便」，但第二季時綁頭髮戲份，卻是讓他吃了不少苦，他笑說：「賢珠要把頭髮綁起來的時候，那個部分很不容易，我大概練習綁了100次，因為要綁得很好看、漂亮，但因為我沒有綁過頭髮。」

▲朴成焄在拍攝《魷魚遊戲》時感受到女生留長髮的不容易 。（圖／Netflix提供）



深深體會女生的不容易，朴成焄直呼：「我以前在拍古裝劇時，也確實有留過長髮，雖然沒有到賢珠那個長度，但也算長髮，那個時候要吹乾頭髮真的很累，所以女生留長髮怎麼能夠這樣天天吹乾頭髮，我真的覺得很偉大。」