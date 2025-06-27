愛莉莎莎杜拜脫了！解放比基尼 揭當地夢幻物價：夏天一過就定居

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber愛莉莎莎2024年剛在泰國買房，前陣子又證實在杜拜買房，羨煞大批粉絲。最近再度飛去杜拜的她，27日在社群網站直言「等夏天一過我就要定居在杜拜了」，立刻引來網友討論。

▲愛莉莎莎最近再度飛去杜拜。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



照片中，可以看到愛莉莎莎穿著一套粉色系的比基尼，上面印有棕色的熱帶花卉圖案，相當映襯她的健康膚色之外，還完美襯托出渾圓半球，展現纖細腰身。

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▲愛莉莎莎透露「等夏天一過我就要定居在杜拜了」。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



不只這樣，愛莉莎莎甚至在Instagram限時動態上傳全身畫面，露出穠纖合度的雙腿線條，一轉身，蜜桃臀型完全被看光，「每天用潛水開啟一天。」

▲▼愛莉莎莎很喜歡在杜拜的生活。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



對此，愛莉莎莎透露等到夏天過完就要在杜拜定居了，「無法抗拒這種生活，早上醒來先在家樓下海灘游泳，洗個澡出門不到10分鐘進市區賺錢，這種生活…太夢幻。」看到有網友留言表示感覺當地物價很高時，她則透露其實還好，「吃的是台灣的1.5倍，住宿比台灣還便宜。」