雷／《魷魚3》終於完結！重要角色死光光　「母親手殺兒」這幕最殘忍網崩潰

記者吳睿慈／綜合報導

風靡全球的《魷魚遊戲3》終於在27日上線播出，本季為最終完結篇，引起大批粉絲追劇搶看。從官方公開的預告片就可看出端倪，第三季展開一場殘殺地獄，遊戲房瞬間變成人間煉獄，甫播出前幾集就已經有許多重要角色領便當，令劇迷全部看傻眼。

▲《魷魚遊戲3》27日終於公開，本季為完結篇。（圖／Netflix提供）



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《魷魚遊戲2》以全新一輪的遊戲再度登場，並加入全新角色任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根、姜愛心和曹柔理等演員，有的是母子、有人是產婦，還有跨性別參賽者，每個角色各有特點，添加與過往更有看點的戲劇效果。

▲曹柔理在第三季生下孩子。（圖／Netflix提供）



第三季於27日下午3點準時公開，最新一輪的遊戲開啟「躲貓貓」殘殺遊戲，兩隊分別為抓人組與躲藏組，抓人組利用手上的刀劍刺死敵對，敵對則是只能躲，沒想到在遊戲進行期間，曹柔理生下任時完的孩子，他們為了保護小孩的安危，朴成焄自告奮勇在外尋找躲藏之處。

▲▼姜河那被李政宰掐死。（圖／Netflix提供）



朴成焄雖是海軍陸戰隊出身，但他為了保護曹柔理母子與奶奶姜愛心，遭到任時完襲擊，慘死在對方刀下，第三季剛登場就領便當，引起劇迷一片哀嚎。而姜河那在上一季臨陣脫逃，李政宰為幫好友報仇殺紅了眼，當場掐死姜河那。

▲《魷魚3》母子檔因不同隊，媽媽最後不得已親手殺兒，這幕最殘忍。（圖／Netflix提供）



另一方面，母子檔姜愛心與梁東根被迫分成不同隊，姜愛心為了保護曹柔理所生下的孩子，關鍵時刻親手殺死了自己的兒子，而她最後愧疚到輕生，成為本劇最殘酷的悲劇。

曹柔理生下任時完的孩子，因腳受傷無法完成跳繩關卡，她拜託李政宰保護自己的孩子，在看到小孩成功過關後，選擇結束自己的生命掉下懸崖，成為本劇第二大悲劇。第二季重要角色只剩任時完獨活，他最後對上李政宰，令劇迷驚訝不已「沒想到是這兩人對決」。